花蓮藝術家陳政罡 入選德國「SCHMUCK 2026」國際當代首飾競賽

德國慕尼黑SCHMUCK國際當代首飾競賽是當今國際當代首飾藝術領域中，極具代表性的重要比賽。花蓮藝術家陳政罡以作品〈古舟計畫〉報名「SCHMUCK 2026」，並獲入選（見圖）。該作品為陳政罡參與「金玉良研－2024花蓮寶玉石首飾創作設計及切磨人才培訓補助計畫」的創作成果，成功讓國際看見臺灣玉石當代首飾。

該展覽由赫伯特·霍夫曼(Herbert Hofmann)博士於1959年創立，並自1973年起設立獎項以紀念其創始人，它由慕尼黑丹納基金會贊助，自1962年起在每年3月舉辦。展期間慕尼黑不僅聚集了全球各地在當代首飾、應用美術、金工設計等手工藝領域最頂尖的作品，更提供了有效的平台，讓創作者的作品能跨足設計、商業進行合作、交流。

廣告 廣告

本次「SCHMUCK 2026」從全球1064件作品中選出69件，陳政罡的創作從中脫穎而出，將安排明年3月於德國慕尼黑展出，該展並將評選出最終得獎者。花蓮縣文化局代理局長曾之妤表示，將持續深耕藝術人才培育工作，祝福並恭喜花蓮子弟在國際舞台持續綻放光芒，向世界分享花蓮玉石的獨特魅力。

藝術家陳政罡表示，能以〈古舟計畫〉入選全球最具影響力的當代首飾展 SCHMUCK 2026，是多年創作道路上一個深刻而重要的里程碑。此殊榮讓他重新確信來自臺灣東部土地的材料、文化與故事有被世界看見的力量，也提醒要持續在創作中探索自我與身份的根源。感謝親友師長與支持創作的人的陪伴與信任，讓他能在黑暗與疑惑中走到今天，並帶著臺灣的土地之聲登上國際舞台。