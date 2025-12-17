花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村 試營運

花蓮縣富源國家森林遊樂園區，園內蝴蝶谷溫泉渡假村現已恢復營運，提供住宿及泡湯體驗。（羅亦晽攝）

花蓮縣富源國家森林遊樂園區去年受天災影響，造成步道設施受損，蝴蝶谷溫泉渡假村也因面臨觀光寒冬在今年初宣布熄燈，讓不少民眾感到可惜。林業及自然保育署花蓮分署表示，渡假村設施經委外標租已恢復營運，步道仍在整修，後續會視工程進度評估開放時程。此外，宜蘭縣大同鄉知名芃芃野溪溫泉16日晚間被怪手挖毀，讓現場遊客相當錯愕。

去年0403花蓮大地震及颱風等天災造成森林遊樂園區部分步道受損，加上縣內觀光經濟每況愈下，園內蝴蝶谷溫泉渡假村去年8月起暫時停業，僅開放泡湯設施及完好的步道區域，今年2月業者因營運契約到期停止營運，林保署避免館舍淪為蚊子館，9月完成委外標租，新業者已開始試營運。

花蓮分署長黃群策表示，園區現由瑞穗天合國際觀光酒店取得5年經營權，以「天成逸旅－蝴蝶谷」品牌展開經營，服務項目包括飯店、餐飲、溫泉及遊憩等，不過步道目前還未對外開放。

他指出，園區步道及吊橋等設施目前正持續投入災後修復工程，其中富源吊橋和環山步道2預計年底完工，環溪步道2要先展開西邊護坡工程，才能投入步道修復工作，所以修繕時間會比較久，預計明年底完成。

黃群策坦言，園區內最知名的龍吟吊橋雖未受損，但因位在環溪步道與環山步道交會點，儘管環山步道2修繕完成後可前往，但必須原路回程，不能繞園區一圈，考量民眾體驗完整度，會再視情況評估開放時程。

此外，芃芃野溪溫泉前晚被怪手挖毀，溫泉瞬間變冷水，令遊客錯愕。宜蘭縣水利資源處長李岳儒說，農村水保署在芃芃野溪施作護岸工程，工期約半年，基於安全考量，呼籲遊客暫時不要前往，至於怪手剷平溫泉露頭是否違反《溫泉法》尚待了解，縣府後續會整合做好整體規畫。