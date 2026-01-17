花蓮行動緩慢婦人散步失聯 離家10公里山區被尋獲送醫

夜色中，搜救人員小心將虛弱的婦人送上救護車，因為她失蹤好幾個小時，花蓮玉里這名60多歲、行動緩慢的婦人，日前跟家人說要出門散步，中午卻沒有回家，丈夫擔心發生意外，報警處理。

警方追查，發現婦人往山邊的溪床走，在警民互動的LINE群組中，請部落的居民一起搜救。

協助搜救者田先生指出，「所長就成立這個，在LINE群組裡面，要我們部落的人全部下去，分工合作去找，包括我們山警也參加協尋。」

協助搜救者曾先生則說，「她差不多2點多就走失了，我從玉里回來，差不多5點半，看到群組，我就過去到河邊，一直往河裡、一直往上面那個產業道路尋找。」

搜救人員沿著河床、山邊，進行地毯式搜索，直到晚上6時半，搜救人員在山區發現婦人倒臥在地，距離住家約10公里，相當虛弱，全身多處擦傷，送醫急救。

花蓮縣警局玉里分局中平所長余明和說明，「順利尋獲高姓婦女，並隨即送往玉里榮民醫院救治，所幸婦人只有頭部及膝蓋挫傷，意識清楚。」

所幸婦人救治後，沒有大礙，由於婦人健康狀況不佳，居民對於婦人如何跨越河床，又徒步走這麼遠，議論紛紛，警方也將進行了解。