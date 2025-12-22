花蓮街頭驚見鴕鳥狂奔衝進鐵工廠 轎車沿路緊跟

地方中心／趙永博 花蓮報導

動物方程式真實上演！花蓮玉里馬路上竟出現人鳥一同上路的景象。監視器拍下鴕鳥在馬路狂奔的畫面，讓後方駕駛嚇得不敢加速，只好跟在鴕鳥後面。還好鴕鳥一路跑到附近鐵工廠，就馬上被抓到。不過原以為是從動物園跑出來的，沒想到竟是私人飼養。

馬路上一隻鴕鳥被後方車輛緊跟，嚇得不斷向前狂奔。後方駕駛則一度以為，自己是來到電影世界嗎？鴕鳥一路跑，衝進工廠內，老闆聯合員工，想把鴕鳥趕出去，但牠卻很固執，不走就是不走，甚至在工廠內跑給老闆追。頂著被鴕鳥傷害的風險，眾人終於將鴕鳥抓住，並通知飼主領回。

廣告 廣告

人鳥同路！街頭驚見鴕鳥狂奔 衝進鐵工廠 轎車沿路緊跟

鴕鳥在馬路狂奔，後方車輛不敢超前（圖／民視新聞）

這不是從動物園落跑的，而是被民眾飼養在工廠。22號早上，鴕鳥從早上9點翹家出門兜風，跑了1.1公里，一路跑到玉里高中附近鐵工廠，老闆工作到一半，發現外面怎麼冒出一隻鳥，以為是眼花，仔細一看，真的有鴕鳥。黃姓飼主表示，當時買了兩隻鴕鳥，但其中一隻很早就逃跑了，他說，鴕鳥只會走直線，所以跑不遠，也緊急鞏固、加高圍欄，避免鴕鳥再次離家出走。

人鳥同路！街頭驚見鴕鳥狂奔 衝進鐵工廠 轎車沿路緊跟

飼主緊急加固圍籬，避免鴕鳥再次逃走（圖／民視新聞）

雖然沒有民眾受傷，但讓大型動物上街亂竄超危險，最高還可能吃上600元罰鍰，若是上街受傷，更是得不償失。





原文出處：人鳥同路！街頭驚見鴕鳥狂奔 衝進鐵工廠 轎車沿路緊跟

更多民視新聞報導

全台最寵毛孩城市在台中！ 數據曝光網驚新生兒數慘輸

開車到一半「天降母雞」！駕駛帶回家養 網友笑：天賜良雞今晚吃雞

「虐待動物」網路聲量逾12萬！「柯基疑遭虐、人人犬舍」等5案、《動保法》討論焦點一次看

