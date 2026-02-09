花蓮街頭10人大亂鬥！「講話大聲」爆發口角 7打3血濺小吃攤

記者林盈君／花蓮報導

本月8日凌晨，花蓮市新港街某小吃攤前，發生街頭集體鬥毆事件，雙方分別是潘姓男子共10人（7男3女），與43歲蘇姓男子3人，當時潘男等人剛從KTV唱歌結束，在街上遇到蘇男等人，雙方疑因講話太大聲引發口角，最後竟上演「街頭大亂鬥」，潘男與蘇男3人發生扭打。警方獲報趕抵時，潘男等人已離開現場，蘇男等人受傷，警方隨即展開調查，於8日下午，將涉案的潘男等人查緝到案，全案依妨害秩序、傷害等罪嫌移送法辦。

花蓮市新港街某小吃攤前，發生街頭集體鬥毆事件。（圖／翻攝畫面）

據了解，當天凌晨，28歲潘男與友人剛從KTV唱歌結束，搭乘計程車到新港街某小吃攤吃宵夜，剛好蘇男等人也搭計程車到此，雙方疑因「講話太大聲」爆發口角，最後上演「街頭大亂鬥」，潘男這邊7男鬥毆蘇男3人，蘇男被打破頭、頓時血流如注，警消獲報後趕抵，隨即將受傷的蘇男3人送醫，所幸均無生命危險。

花蓮市新港街某小吃攤前，發生街頭集體鬥毆事件。（圖／翻攝畫面）

警方隨即展開調查，經調閱周邊監視器，掌握潘男等7人身分，於8日下午，陸續通知涉案者到案。潘男到案後供稱，因不滿蘇男一方酒後嗆聲，一時激動才動手，訊後潘男、蘇男等人，被依刑法聚眾鬥毆、傷害罪嫌，移請花蓮地檢署偵辦。警方也強調，對於任何破壞治安的暴力行為絕不寬貸。

花蓮市新港街某小吃攤前，發生街頭集體鬥毆事件，涉案者都被警方送辦。（圖／翻攝畫面）

花蓮市新港街某小吃攤前，發生街頭集體鬥毆事件，涉案者都被警方送辦。（圖／翻攝畫面）

