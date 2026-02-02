花蓮補助60校 增263特教助理員

花蓮縣政府優化校園教學環境，去年共投入逾6400萬元補助60所國中小學校，更新辦公及教學空間設備、維修活動場域，為落實教育平權理念，也進用263名特教助理員，滿足特殊教育學生多元且個別化的學習需求，未來也將持續強化學校設施管理與維護，並精進助理員聘用與專業培訓機制，打造學生安心、家長放心的教育環境。

縣府教育處2年前開始以各校提報「總體計畫」方式，根據校方依急迫性與重要性，優先排序校內欲優化的設施及設備，系統性協助改善校園環境及軟硬體設施，提升教學與學習品質。

教育處表示，收到學校的總體計畫後，會視內容與經費編列等情況實地會勘，確認實際需求後，核定補助項目與經費，協助校方啟動改善工程。去年共補助美崙國中等60校逾6400萬元，項目包括更新辦公及教學空間設備、校舍防水隔熱工程、活動場域周邊地坪整修及老舊設施維護等。

教育處長翁書敏說，縣長徐榛蔚長期重視教育發展與校園安全，教育處未來會持續透過總體計畫機制，循序改善學校環境，確保補助資源發揮最大效益，提供師生安全、舒適且友善的學習空間。

另外，教育處去年進用73位教師助理員及190位特教學生助理員，依特教生個別實際需求，提供全方位支持服務，確保學生在學習與生活各層面都能獲得即時、細緻的協助，也陪伴孩子建立自信學習社交。

教育處強調，未來將持續完善特教助理員制度，透過專業培訓與明確的人力分工，讓助理員能依學生需求提供穩定且精準的支持。