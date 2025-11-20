花蓮補助65歲長者健保費 議員建議擴及0至18歲

（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮縣府明年起全縣65歲以上長者免健保費，無黨籍議員楊華美今天質詢建議，擴大補助0至18歲，減輕家長負擔。花蓮縣府回應，以降低家庭支出為前提，仍有補助優先考量。

無黨籍花蓮縣議員楊華美質詢表示，花蓮縣府推動65歲以上健保費全免福利，相較中央跟六都有排富條件，她建議花蓮縣也應納入評估排富，另一方面，財力等級長期處在末段班的花蓮縣卻能補貼長者健保費，認為縣府應謹慎分配可貴的健保資源。

廣告 廣告

楊華美表示，18歲以下的孩子才是真正沒有經濟能力的一群人，多數以眷屬依附方式投保，成為年輕家庭的固定支出，若預算轉向這些孩子，社會效益更大，可實質減輕家庭經濟負擔。

楊華美建議，0至18歲縣民健保費納入花蓮全額補助，全縣約4萬3000多人，佔人口比例14％，建議縣府朝這方向辦理公聽會，也應包括65歲以上長者健保補助的可行性及必要性。

花蓮縣府社會處長陳加富答詢，花蓮家戶所得低於六都，這幾年社會處推出各項福利政策都盡量不排富，就是希望能降低家庭總支出的負荷。

陳加富表示，針對健保補助對象，各方面民意都有提出要求和陳情，都有列入評估，在整體規劃考量及優先順序的選擇，因此補助65歲以上長者。（編輯：龍柏安）1141120