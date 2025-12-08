花蓮規模5.7強震！網驚呼跟0403很近 捷運一度停駛

花蓮於晚間19:24發生芮氏規模5.7地震，全台有感，新北跟台北震度分別為2級、1級。地震發生後，有雙北網友回報相當有感，機場捷運跟北捷一度停駛。另外還有人指出，此次地震的震央跟去年0403地震的距離相當近。

今晚19：24發生地震後，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」隨即發布報告，指出花蓮沿海發生規模5.7地震，其中花蓮、南投達4級，宜蘭、台中、彰化、雲林、台東也有3級，幾乎全台有感。

對此，網友紛紛留言回應，「這個震央有點靠近去年0403大地震的附近」，也有人貼出0403地震的相關資訊，震央相對位置在花蓮縣政府南南西方 13.6 公里，即位於花蓮縣壽豐鄉；而本次地震位置則在花蓮縣政府南方15.9公里，位於花蓮縣近海。

此外，還有網友在Threads上發文，「第一次因為地震被卡在機捷上，上次是卡在文湖線」、「第一次搭捷運中遇到地震，電車暫停停駛一下下，然後再啟動」、「頭一次搭捷運搭到因為地震突然停下來」、「剛剛處在地震停駛的環狀線」。

另有部分網友在PTT上留言，「苗栗有感」、「彰化有點大」、「台北有感」、「新北有感，還以為自己頭暈」、「好溫和的搖晃，但好久」、「 台中很大力，水平扯了5下」、「台北大安小晃」。

