花蓮親子體驗場館跨域思維互動體驗教育預計年底啟用

「跨域思維互動體驗教育館」預計今年底啟用，屆時將成為花蓮親子學習的新亮點。(花蓮縣政府教育處提供)

記者林中行／花蓮報導

持續推動智慧校園與全民科普教育，花蓮縣政府積極辦理「跨域思維互動體驗教育館」建置計畫，花蓮縣長徐榛蔚前往花蓮縣運動休閒園區會勘工程進度，啟用後將提升花蓮科技教育扎根與優化親子共學環境。

花蓮縣教育局表示，「跨域思維互動體驗教育館」預計將在今年底啟用，屆時將成為花蓮親子學習的新亮點，該館面積約一百九十坪，位於花蓮運動休閒園區F棟。

教育局指出，館內規劃多項數位科技互動體驗展區，包括：呈現花蓮山海主題的「迎賓大廳巨型視覺牆」、結合體感、觸控及機械操作的「動手玩數學互動展」即如羅山泥火山豆腐、跆拳來比武等主題區以及可體驗AR/VR的「曲面沉浸式劇場舞台」。

此外，館內亦設有「大型動力軌道機構體驗區」、「機器人展演區」、「增能教學區」與「山陵線閱覽區」，期盼透過沉浸式與互動裝置，讓學童與民眾在趣味中學習跨領域知識。

教育局表示，截至十一月底，場館工程實際進度已達百分之九十六點八七，僅剩份配電盤、LED面板與入口門等設備安裝便完成，期許完工後提供鄉親最安全、最優質的體驗環境，以利場館如期在今年底正式啟用。

徐榛蔚表示，「科技教育生活扎根」是花蓮縣推動教育的重要方針，縣府持續將科技與教育結合，積極打造未來人才的學習場域。

徐榛蔚強調，跨域思維互動體驗教育館啟用後，不僅能成為學童的校外教學基地，更是一個適合所有花蓮家庭的親子共學空間，讓科學知識不再只是書本上的理論，而是能透過實際動手、互動體驗，激發創新思維，提升花蓮的整體教育品質與競爭力。