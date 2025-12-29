花蓮觀光持續復甦 旅展推廣、夏季活動、AI導覽與溫泉季帶動旅遊回流 3

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

根據花蓮縣政府公布之114年施政滿意度民意調查結果，近5成2民眾表示參加過花蓮縣政府舉辦活動，反映花蓮縣觀光在震後持續回溫，縣府與產業界透過旅展曝光、品牌形象建立、節慶活動行銷、AI智慧旅遊服務以及獎勵方案等多元方式，積極推動旅遊市場復甦。今年自春季起至秋冬期間，花蓮推出多項觀光措施，使縣內旅遊能見度提高，旅客回流速度加快，也為地方產業帶來新的動能。

今年5月開始，花蓮縣政府以「繁花盛開百花齊放」為年度旅展主題，攜手縣內旅宿、伴手禮、餐飲與賞鯨業者參加「高雄市旅行公會國際旅展」、「台北國際觀光博覽會（TTE）」、「台北國際夏季旅展」與「ITF台北國際旅展」。旅展期間透過互動展區、花蓮限定優惠、主題伴手禮示範等方式，向旅行社與旅客展示花蓮的自然景觀、文化特色與旅遊方案。旅展活動有效提升旅客對花蓮旅遊安全性與便利性的信心，也為後續暑期旅遊回流奠定基礎。

廣告 廣告

暑期活動方面，縣府舉辦的「2025花蓮FUN暑假」以親水體驗、親子活動、音樂與在地文化為主軸，以創新主題和整合行銷獲得國際肯定，在美國 Titan Business Awards「季節性節慶與文化旅遊」項目中獲得白金獎。此獎項強化花蓮在國際旅遊市場的曝光，也提升國內外旅客對花蓮夏季觀光品牌的辨識度。

旅遊資訊服務方面，花蓮縣政府於11月推出「花蓮旅遊小助理」AI智慧旅遊客服，提供包括景點、交通、住宿、活動資訊等多語查詢功能。系統可即時回應旅客需求，特別對首次到訪花蓮的國際旅客與自由行旅客非常有幫助。此系統亦為今年11月開航的仁川—花蓮直飛航線提供旅遊支援，使國際旅客可快速取得旅遊資訊。

為刺激旅遊量能，縣府推動「永續遊花蓮獎勵方案」，自由行旅客完成指定條件即可參加特斯拉抽獎活動，已吸引超過5,000人參與。旅行社帶團獎勵亦成效顯著，已有超過650團、約22,000名旅客前往花蓮旅遊，較去年同期成長約二成，顯示旅遊市場回溫動能持續增強。

進入秋冬後，花蓮推出「2025花蓮太平洋溫泉季」，自11月22日至12月21日在瑞穗與安通兩大溫泉區舉辦。活動結合溫泉療癒體驗、夜間光影、地方市集與美食展售，帶動區域觀光亮點，同時延伸旅遊停留時間，使秋冬旅遊市場更具吸引力。

整體而言，花蓮透過旅展宣傳、品牌活動、智慧旅遊系統及獎勵措施多管齊下，使縣內觀光能見度、旅客回流與市場信心逐步提升，也為地方觀光產業帶來更多發展契機。

【廣告】

照片來源： CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

參拜萬和宮、辦公室開箱宣示選戰起跑 何欣純：我是台中市民的市長

太平辦耶誕嘉年華 江啟臣：打造台中宜居旗艦城

【文章轉載請註明出處】