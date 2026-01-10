即時中心／高睿鴻報導

花蓮近年天災頻頻，先是前（2024）年4月發生規模破7的大地震、還有多次大型餘震，不僅重創當地基礎建設，也嚴重打擊花東觀光業；好不容易逐漸復甦後，竟又遭逢「樺加沙」颱風，使馬太鞍堰塞湖溢流，進而淹沒下游光復鄉，造成嚴重災情。許多花蓮人賴以為生的觀光業，也再次陷入窘境，根據縣府資料，2025年前11月花蓮各處主要景點，約吸納711.3萬遊客；相較2023年同期1361.4萬，人數幾乎短少一半。

因連續多次災害衝擊，花蓮觀光業始終無法重現過往門庭若市的榮景。若翻閱地震發生前、2023全年數據，可發現縣府統計的16個主要景點，除了9月以外，合計每月都吸納逾百萬名遊客。直到隔年2、3月，也就是地震發生前夕，單月遊客量也都破百萬。然而，前年4月發生大地震後，遊客宛若驚弓之鳥、紛紛避開花蓮，4月及5月單月遊客數，均暴跌至不足30萬；之後雖略有反彈，但直到年終，單月旅客數都不足60萬。

為振興花蓮觀光，中央及縣府推出一連串刺激消費、獎勵遊客等措施，因此去（2025）年旅客數量只跌回升；前面11個月共吸納711.3萬遊客人次，比起2024年同期614.6萬進步許多。若看月平均人數，2024年4月發生地震後，一直到過年前，僅能吸納38.5萬人次；但去年前11月的月均旅客數回升到64.7萬，成長率已逼近7成。

然而，止跌回升不代表已恢復往日榮景。去年前11月總旅客數711.3萬，還是遠少於2024年之前的任何一年；據花蓮縣府統計，2019～2023年間，每年前11月觀光人數都破千萬，唯獨2021年（約995.9萬）例外。因此，相較於那幾年，目前錄得的旅客人數，大約還是僅7成左右。

以下此表為2019年後至今，花蓮每年前11月的累積遊客人數：

年分 今年前11月累積旅客人次 2019 1019.4萬 2020 1340.6萬

2021 995.9萬 2022 1362.4萬 2023 1361.4萬 2024 614.6萬 2025 711.3萬

事實上，去年暑假進入尾聲時，花蓮觀光業出現明顯復甦動能，8月旅客數86.2萬人，大勝去年同期47.8萬，也是今年單月最高紀錄；美中不足的是，相較於2023年同期156.1萬人，明顯還是無法回到盛況。但更糟的是，9月之後颱風災情重創花蓮，再次打擊遊客信心，11月單月遊客人數又崩跌至52萬人，創下去年成績最差的月份。

原文出處：快新聞／花蓮觀光業大崩盤！去年11月旅客量再創新低 大地震後蒸發一半

