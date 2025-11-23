花蓮觀光業慘崩！今年前10月「遊客比前年少一半」 業者叫苦連天

即時中心／高睿鴻報導

花蓮近一兩年可說多災多難，先是去（2024）年4月3日發生7.2規模大地震、附帶多次大型餘震，不僅重創基礎建設，也嚴重打擊花東觀光業；之後好不容易逐漸復甦，結果又遭遇風災，導致馬太鞍堰塞湖溢流、淹沒下游光復鄉，造成慘重災情。如今，花蓮賴以為生的觀光業，再次徹底陷入窘境，據縣府數據，今（2025）年1至10月花蓮各主要景點，共僅吸納659.3萬遊客，比起2023年同期1253.6萬，幾乎少了快一半。

若翻閱地震發生前、2023年的全年數據，可發現縣府統計的16個主要景點，除了9月以外，每月合計都能吸納百萬名以上遊客。隔年2、3月，也就是地震發生前夕，單月遊客量也都能破百萬。但4月發生大地震後，遊客宛若驚弓之鳥、紛紛避開花蓮，去年4月、5月單月遊客數，均暴跌到不足30萬；之後雖略有反彈，但直到2024年最後一個月，單月旅客數都不足60萬。

到了今（2025）年，受惠於中央及縣府一連串刺激消費、觀光等措施，花蓮觀光人數繼續回升，前10月平均人數65.9萬，其實已較去年地震剛發生後，多出兩倍以上；但仍遠低於地震前，動輒每月破百萬人的盛況。所幸，花蓮觀光人數至少在今年暑假表現不惡，7月旅客數74萬5727人，大幅高於去年同期42萬9847人；但仍遠低於前年163萬8653人，且差距高達1倍以上。

暑假進入尾聲時，花蓮觀光業甚至持續復甦，8月錄得旅客數86萬1734人，大勝去年同期47萬8264人，也是今年單月最高紀錄；美中不足的是，相較於前年156.1萬人，明顯還是無法回到盛況。但更糟的是，9月之後風災重創花蓮，再次打擊遊客信心，單月遊客人數重挫至56萬7154人，創下今年成績最差的月份；到了10月份，遊客人數也僅略反彈至66萬5487人。

總計今年1到10月，花蓮各處主要景點約共吸納659.3萬名遊客，比2023年同期1253.6萬，人數幾乎短少一半；相較於2022年1到10月累積的1274萬人，差距甚至更大。雖然另一方面，比起去年1到10月合計568.4萬人次，今年的表現仍算略有回升，但與全盛時期相較，依舊差距很大，從事觀光業的花蓮人恐怕還得面臨諸多挑戰。

