花蓮觀光災後求振興 卓榮泰承諾加速重建太魯閣

行政院長卓榮泰視察馬太鞍溪橋便道工程時，提到明年擴大觀光內需，要加速重建太魯閣。（王志偉攝）

花蓮因颱風洪災事件，影響觀光，行政院長卓榮泰今天花蓮視察馬太鞍溪便道時說，明年中央總預算，將擴大內需發展觀光，政府要加速太魯閣重建，把花蓮還給全世界，他認為這個心願可以達成的。

去年0403地震接著遭逢強颱，太魯閣國家公園設施毀損嚴重，目前中橫公路台八線仍實施交通管制，國家公園步道已逐一開放，但園內景點仍有多處封閉，尚未完全開放。

卓榮泰去年到花蓮視察鐵公路災情，已指示工程單位在安全前提下，盡力縮短工期，盡快把太魯閣還給世界。也多次提到「把長春祠還給中橫、把太魯閣還給世界」。

卓榮泰今天下午視察馬太鞍溪溪底臨時便道通車，以及目前正在興建加固鋼便橋工程時再次提及太魯閣重建重要性。

他說，未來政府要持續發展觀光，明年度中央政府總預算，已經把發展觀光列為擴大內需的重要一環，太魯閣的重建也會加速，希望能早日把太魯閣還給花蓮，把花蓮還給全世界，「這個心願一定可以達成，也需要大家一起努力」。

