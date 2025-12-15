花蓮觀光IP小石花 獲年度設計

花蓮縣政府今年推出「繁花盛開計畫」，邀請團隊設計城市觀光角色IP「小石花」，象徵花蓮從去年0403強震的岩縫中新生，並綻放希望與堅韌，獲得Taiwan Design BEST100「年度設計」肯定。縣府觀光處15日表示，未來將持續以設計與創意作為城市發展動能，讓花蓮在國際舞台持續發光，吸引更多人感受花蓮之美。

縣府今年結合在地文化、自然景觀與觀光資源，透過識別IP（Intellectual property）應用設計、推廣動態影音形象、採集書寫地方人物、國內外品牌與設計交流、與在地店家合作等，推出「繁花盛開計畫」，希望利用設計與文化創意，讓城市形象更鮮明，也讓花蓮的故事被更多人看見。

設計IP小石花的設計師陳普表示，設計靈感源自花蓮歷經去年地震後，從岩縫間綻放的生命力，象徵希望與堅韌精神，設計團隊以在地的山海景觀、自然地貌與文化為基礎，發展專屬的色彩系統，並結合公共藝術、活動裝置及文創商品，讓角色IP不僅具美學價值，也貼近民眾生活，塑造地方文化符號。

觀光處長余明勲指出，城市品牌不能靠外來角色IP撐起，必須從土地與人民的故事中長出來，才能真正被看見。此次獲獎不僅是肯定設計師及團隊的努力，也展現「繁花盛開計畫」在文化、觀光與城市品牌上的實際成效。

他說，「小石花」象徵花蓮面對大自然的韌性與重生，「繁花盛開」展現花蓮近年復甦的力量，兩者把在地元素推進在地民眾與旅客生活中，成為大家記住花蓮的共同語言，只要花蓮用自己的故事說話，堅信世界必定會聽見。