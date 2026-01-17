花蓮詩書畫協會會員聯展 沈墨彩盈

花蓮縣吉安鄉好客藝術村，在鄉長游淑貞帶領及鄉公所團隊精心規劃下，締造全國知名度也創下月月有驚奇、日日有驚喜的精彩特展。近日特別攜手花蓮縣詩書畫協會，推出年度首場特展「沈墨彩盈－會員書畫聯展」。展覽精選匯聚六十幅精心創作的彩墨畫作、書藝作品，以及兼顧潮流的多元媒材藝術，並且巧妙佈置多組喜氣洋洋的春聯創作，讓民眾提前感受濃厚年節氛圍。游淑貞鄉長誠摯邀請喜愛藝文的鄉親把握展期，於二月一日前踴躍前往欣賞，提早迎接春節的歡欣與祝福。

此次聯展作品包羅萬象，匯集協會會員的深厚創作能量。除傳承書法與彩墨國畫的經典底蘊，也呈現油畫、水彩、炭筆、粉彩、壓克力畫等多樣媒材的現代藝術表現，各自展現獨到風格。創會長李建瑩更特別為展覽撰寫冠名詩〈沈墨彩盈〉：「沈魚落雁錦雲天，墨寶書香世啟賢；彩韻飛揚臻璀璨，盈框悅目賞心田。」字裡行間流露國學涵養，也寄寓對聯展圓滿成功的誠摯祝賀。

協會理事長陳光明表示，本次參展藝術家陣容堅強，呈現傳統與當代交融的創作風貌。展期適逢寒假，特別歡迎家長攜手孩子一同前來參觀，在輕鬆氛圍中感受藝術薰陶，培養美感素養。

陳理事長並代表致贈西畫〈張家界〉予吉安鄉公所典藏，也安排參展者親自導覽，分享作品意境與創作歷程。現場貴賓包括傅山昆萁立委服務處主任李松年、花蓮縣政府北區服務中心副主任邱增良、縣議會秘書梁哲彬、縣議員吳東昇服務團隊，以及眾多藝文界人士與民眾，都對作品的多元表現與整體策展品質表示讚賞。

游淑貞鄉長表示，感佩李建瑩創會長與陳光明理事長長年推動國粹書藝傳承的用心，感謝會員們不藏私展出佳作，尤其結合繪畫與書藝的創意春聯，饒富趣味與深意。展期更規劃於一月二十五日（日）下午二點舉辦現場揮毫春聯活動，由李建瑩創會長親自帶領，傳授「合體字」與「畫馬」等創意技巧，名額有限，歡迎鄉親踴躍報名參與，寫下專屬的「獨家」墨寶，於除舊佈新之際貼上門楣，迎接「馬到福來」的新一年。