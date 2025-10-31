花蓮調查伍校長涉性別案件逾6個月 監院：應檢討改進
監察委員紀惠容、王美玉今（31）日指出，針對花蓮縣政府前校長伍玉成涉及損害A女權益等情案，案經監察院調查，並於114年10月7日全票提案彈劾通過，依法移送懲戒法院。經查，花蓮縣政府受理A女遭受性騷擾事件申訴後，雖業已辦理詢問及會議，至今迄未完成該案調查報告審議，已延宕調查期程逾6個月，更未依法函知當事人辦理延期等，侵害相關當事人權益，核有疏失。監察院社會福利及衛生環境委員會於114年10月22日通過該份調查報告，並函請花蓮縣政府檢討改進。
監委表示，花蓮縣立永豐國民小學前校長伍玉成(下稱伍校長)知悉A女已婚，且2人均為花蓮縣政府任務性編組組織職員，分別報名及奉派於113年11月21日至某大學參加會議，並住宿於主辦單位提供之教育訓練中心。
監委指出，伍校長於當日會議結束後主動邀約A女與花蓮縣某國民中學校長(下稱甲校長)共同前往某小吃店與友人餐敘，餐敘結束後，甲校長以Uber APP為伍校長與A女叫車，擬返回教育訓練中心，然因甲校長將下車地點設定為與教育中心名稱同音之建案工地，又因該名Uber司機另有行程，無法再載伍校長與A女返回教育訓練中心，故Uber司機依伍校長指示載其2人前往鄰近的汽車旅館，當日由伍校長登記住宿，並與A女一同進入房內後發生性行為，伍校長再於翌日傳予A女具性或性意味之性騷言詞等。經本院調查，伍校長與已婚A女性行為及傳送性騷言詞予A女等行為屬實，不僅傷害A女人格尊嚴，其身為校長，言行舉止動見觀瞻，亦已嚴重影響政府信譽及形象，有違公務員服務法第6條規定，核有重大違失。
調查報告中指出，114年3月31日A女向花蓮縣政府提出性騷擾事件申訴，指其於113年11月21日、22日因公務參加會議後，受伍校長邀約共同用餐，宴飲後遭伍校長性侵害。花蓮縣政府接獲A女性騷擾申訴後，組成專案調查小組並進行訪談及會議，經查花蓮縣府雖依性別平等工作法介入調查迄今，卻已延宕調查期程逾6個月餘，更未依法函知當事人辦理延期等，侵害相關當事人權益，核有疏失。
監委強調，伍校長身為校長，社會對於其形象與品格之要求，較一般公務員更為嚴謹，自屬當然。且其兼任學校性別平等委員會主任委員，自負有防治學校性騷擾之責，卻未謹言慎行、以身作則，確屬不當。而花蓮縣政府辦理性別案件調查，本應依循法定期限及相關規定辦理，惟迄今已延宕辦理本案調查逾半年，後續將函請花蓮縣政府借鏡本案經驗、檢討改進，儘速審議本案調查，並詳實研議爾後類案處理流程。
