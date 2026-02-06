花蓮警局長前進花防部宣導防詐 軍人守護國家安全 警察守護民眾財產

MEITU 20260206 175729483 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】年關將近，詐騙集團蠢蠢欲動，為強化軍中官兵的反詐意識，花蓮縣警察局特別規劃「115年春節反詐騙巡迴宣導」活動，於5日上午聯合陸軍花東防衛指揮部，於軍營內辦理大型反詐宣導。現場聚集近300位官兵，由局長范織坤親自率領刑事警察大隊長劉宗仁及相關警政團隊進入營區，以實務經驗與案例剖析，引導年輕官兵認識最新詐騙手法並建立防範意識。

活動開場由范局長致詞表示，花蓮的安定不僅靠警方守護，國軍弟兄長期堅守崗位、戰訓嚴謹，更是花蓮安全穩定的重要支柱。強調，警察與國軍雖然職責不同，但目標一致，都是為了保護國家、守護人民。近年詐騙手法日益複雜，官兵與軍眷也常成為目標，因此「反詐騙」是警方當前重點工作之一，呼籲弟兄們提高警覺，發現可疑訊息請即時通報警方。另針對「反酒駕」與「軍警合作維護國土安全、穩定社會治安」，范局長也逐一說明，期盼透過日常互信聯繫，關鍵時刻能並肩作戰，共同守護國土與地方安定。

隨後，由刑事警察大隊承辦人針對近期國軍常見的三大詐騙類型進行說明，包括：一、假交友詐騙：詐騙者多透過交友APP假藉甜言蜜語建立感情連結，進而誘導購買虛假商品或轉帳金錢。二、假投資詐騙：利用假網站或冒充專業財經人士，吸引官兵投入「保證獲利」的虛假投資平台，最後人財兩失。三、解除分期付款詐騙：冒充客服謊稱誤設訂單，要求官兵操作ATM或網銀解除，實則轉帳給詐騙集團。

課程中更安排實例模擬與提問交流，協助官兵快速掌握辨識要點，並傳授「一聽二掛三查證」、「不明連結不點、不熟來電不理、有疑就打165」等實用防詐守則。

最後，范局長強調，詐騙早已不侷限於電話或簡訊，更常藏在日常的聊天之中，防不勝防。打擊詐騙不能單靠警方，必須全民一心、提高警覺，才能避免受害。另外，也特別感謝花防部官兵長期以來對地方治安與災防工作的協助，未來警方將持續深入各單位巡迴宣導，並與國軍攜手合作，共同守護花蓮民眾的財產安全與這片土地的穩定安寧。