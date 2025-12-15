花蓮警抓女車手監控手狂飆逃 路口撞車7人傷花蓮

花蓮縣鳳林警分局埋伏圍捕詐騙集團，當場逮捕現場取款女車手，負責把風監控手見狀趁機逃跑，在路口撞上其他車輛。（圖／東森新聞）





花蓮縣鳳林警分局埋伏圍捕詐騙集團，當場逮捕現場取款女車手，負責把風監控手見狀趁機逃跑，開車在市區一路狂飆逃逸，最後在路口撞上其他車輛，當場造成7人受傷送醫。

一輛白色轎車高速在路上行駛，經過路口時一頭撞上了另一輛車。被撞的轎車180度旋轉，肇事的白色轎車則是往前衝，撞上路燈還撞倒了一名87歲老婦人。

目擊民眾：「我就看到這樣，過去只有很快，就『砰』下去了這樣，就橫過去了。」

由於撞擊力道猛烈，被撞的轎車車內4個人全都受傷，連同的無辜的路人和肇事的車輛，一共7人受傷送醫。

只是警方在追查身分時發現，開車撞人的車輛，車上是兩名詐騙集團的監控手，他們當場被警方逮捕，還在車內起出開山刀等非法物品。而這起車禍起因並非單純的超速肇禍，時間往回推，11日下午2點左右，花蓮鳳林分局警方埋伏圍捕詐騙女車手。

員警：「警察警察，你知不知道你在做車手嗎，這是詐騙，人家被騙150萬。」

警方接獲民眾報案，因為加入股票名師投資群組，報名牌利誘被害人投資，先是在12/1在台北南港高鐵站面交50萬元，12/4在花蓮車站再次面交100萬給女車手，被害人驚覺被騙，緊急報警。

鳳林分局光復分駐所長潘冠宇：「警方逮捕時，現場詐團監控車輛，見車手遭逮後驚慌逃逸。」

監控手看到同夥被抓，沿著鳳林鎮大同路一路狂飆，在中正路二段路口時發生碰撞意外，幸好受傷的7人都是輕傷，沒有生命危險。而警方在初步偵訊後，將女車手和2名共犯依詐欺等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

