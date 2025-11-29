花蓮警神速破案！失竊車24小時內尋回 竊賊加油站落網還查獲毒品

花蓮警破竊案，加油站逮人查獲毒品。（圖／TVBS）

花蓮警方展現迅捷辦案效率，在短短一天內成功尋回一輛被竊廂型車並逮捕兩名竊嫌。員警透過監視器追蹤，精準掌握車輛動向，並在竊嫌前往加油站時果斷採取行動。執法人員不僅迅速破獲汽車竊盜案，同時還在車上查獲毒品相關物品，一舉兩得。此案凸顯了警方縝密的辦案能力與快速反應的專業素養。

花蓮警破竊案，加油站逮人查獲毒品。（圖／TVBS）

案件始於22日下午1點左右，一名簡姓男子前往派出所報案，表示自己停放在花蓮市國盛七街的廂型車遭到竊取。接獲報案後，警方立即調閱監視器，發現失竊車輛出現在美崙一帶，隨即針對該區域加強巡邏。

廣告 廣告

隔天晚上8點多，警方巡邏時發現簡姓男子失竊的廂型車被兩名竊嫌開進加油站。員警見狀迅速行動，將警車加速駛入加油站，直接停在廂型車前方，並立即下車逮人。面對警方的突襲，竊嫌看到警察到場後，立即乖乖配合指令。執法人員迅速上前將嫌犯壓制，過程中指示嫌犯：「下車！趴下！」，並注意到「副駕還有人」，隨即將兩人全數制伏。

經警方盤查，駕駛座的45歲黃姓竊賊與副駕駛的許姓竊賊是朋友關係。更值得注意的是，警方在車上還查獲依托咪脂煙桿。花蓮分局豐川所長林健鑫表示，全案依涉嫌汽車竊盜罪及毒品危害防制條例移送花蓮地檢署偵辦。

此次警方的迅速行動，不僅在一天內順利幫車主尋回失竊車輛，成功逮捕兩名竊嫌，更一併查出毒品案件，展現了執法單位的高效辦案能力與專業素養。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

更多 TVBS 報導

桃園通緝情侶街頭激烈逃逸！驚險追逐300公尺終就擒

緝毒犬助攻！少年警搜永康倉庫 查獲K他命162包、咖啡包滿倉

男等紅燈被拽下車！ 真相是「警察抓小偷」 竊嫌糗樣曝光

