花蓮警車暴衝衝撞分隔島！車頭全爛、後車閃避不及追撞 24歲警受傷送醫

記者呂彥、林盈君／花蓮報導

本月26日晚間8許，花蓮吉安豐田所周姓員警，駕駛警車從派出所前往警局，準備參加擴檢勤務，未料行經吉安鄉台9線、知卡宣大道路口時，車輛突然偏移，不明原因高速撞擊中央分隔島，警車撞擊後回彈，導致後方車輛閃避不及，直接追撞上警車車尾，周姓員警頭部暈眩，被緊急送醫救治。而車禍瞬間也被監視器拍下，可以清楚看到，警車突然偏移之後，高速撞擊分隔島的畫面。

花蓮吉安豐田所周姓員警，駕駛警車撞擊分隔島。（圖／翻攝畫面）

據了解，肇事的24歲周姓員警，警專42期畢業，他於26日晚間，駕駛警車前往警局，準備參加擴檢勤務。行經吉安鄉台9線、知卡宣大道路口時，車輛突然不明原因偏移，直接撞上中央分隔島，導致警車車頭凹陷全爛，後方的自小客車，也因閃避不及撞上。

廣告 廣告

花蓮吉安豐田所周姓員警，駕駛警車撞擊分隔島。（圖／翻攝畫面）

警消獲報後趕抵，周姓員警無明顯外傷，無酒精反應，但出現頭部暈眩，被送醫治療；後方39歲的吳姓駕駛未受傷，無酒精反應。警方指出，初步研判，周姓員警疑因操作不慎、未注意車前狀況釀禍，但詳細肇事原因還進一步釐清。至於車損部分，該台警車左前方車頭毀損，先拖回警局保管，後續將依規定報修。

花蓮吉安豐田所周姓員警，駕駛警車撞擊分隔島。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

歐陽榕病逝！台灣死囚剩35人 「最老、關最久、唯一女死囚」名單揭密

詹能傑追晉分隊長！胞弟詹庭豪淚求「調回基隆」：代替哥哥照顧父母

投資詐騙冒新招！假名人誆稱「警察護鈔」 新北婦抵押2房、慘噴2千萬

澎湖漁船遭強浪重擊翻覆！船主墜海下落不明 青螺沙嘴尋獲遺體

