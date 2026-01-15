「花蓮警」約友打獵 上膛獵槍走火誤擊友人送醫不治

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮鳳林今（15）日凌晨發生一起離奇死亡意外。鳳林分局一名卓姓員警與友人相約上山打獵，途中卓姓員警先下車獵山羌，這時友人剛好想上廁所，卓姓員警從山林返回後，將已上膛的獵槍靠在擋土牆，沒想到獵槍卻不慎倒下走火，子彈擊中同行朱姓友人右胸，導致對方傷重不治。警方初步調查發現，雖然卓姓員警有原住民身分，但他的獵槍沒有登記，將依法開罰，全案則依過失致死罪嫌移送地檢署偵辦。

漆黑的竹林裡，大批警力拿著手電筒，進入竹林深處，在裡頭仔細查找，原來15日凌晨12點多，在這裡發生了離奇死亡意外，鑑識人員VS.卓警吳姓友人說：「在裡面是不是(對在裡面)。」

小貨車右轉進入，環山產業道路，準備往山上開，任職於花蓮鳳林分局的51歲卓姓員警，昨（14）日深夜，他與兩名友人相約上山打獵，抵達半山腰時，卓姓員警先下車去獵山羌，這時其中一名朱姓男子，正好下車上廁所，卓姓員警從山林返回，也想上廁所就將已經上膛的獵槍，立起來靠在堤防邊，不料獵槍突然倒下不慎走火，子彈瞬間擊中朱姓男子的右胸，他當場失去生命跡象。

卓姓員警見狀立即撥打119求救，消防到場後先進行急救處置，隨後送往鳳林榮民醫院搶救，不過朱姓男子最終仍宣告不治，花蓮縣鳳林分局長劉玉祥說：「案發後本分局立即封鎖現場，並且由警察局派員調查及鑑識採證，查扣相關證物依法處理，同時本案報請花蓮地方檢察署指揮偵辦，以釐清全案真相及相關責任。」

警方調查發現，卓姓員警雖然具有原住民身份，但持有的獵槍是沒登記的獵槍，確認是自製獵槍，後續將面臨行政裁罰最高2萬元，另針對卓姓員警的職務，會解除配槍先暫時休息，再另行調整勤務，全案依過失致死罪移送花蓮地檢署偵辦。

