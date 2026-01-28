花蓮議員北上赴地檢署告發劉世芳！ 稱堰塞湖19死中央也有責任

花蓮縣議員與國民黨立委赴北檢告發。（圖／翁靖祐攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖2025年9月23日溢流，溪水夾帶大量泥沙沖進光復鄉，導致19死5失聯。1月15日花蓮地檢署調查光復鄉公所撤離不實涉過失致死，羈押鄉長林清水等3人。針對此次的災害，中央與地方爭議來回不斷，今日（1月28日）國民黨花蓮縣議會及國民黨立委前往台北地檢署，按鈴告發農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫、內政部長劉世芳涉犯廢弛職務釀成災害及過失致死罪。

國民黨及花蓮縣議員吳建志說，今日告發，是針對中央一再的卸責，針對中央失職的部分，來提出告發。最重要的是，依災害防治法，權責單位全部屬於中央，土石流大規模避難作業的規定，內政部、經濟部、交通部、衛福部以及原委會，應協助地方政府完成救災支援，包含研擬疏散避難計畫、疏散路線還有收容處的選定，責任歸屬相當清楚，權責都在中央，認為中央應該要扛起責任。

國民黨籍立委陳玉珍和翁曉玲表示，執政黨以及政府收押鄉長，用司法手段對付、打壓花蓮縣長徐榛蔚，是行鬥爭之實，強調堰塞湖的緊急疏難，真正主要權責機關為中央政府，動用司法手段去對付花蓮縣縣長、收押鄉長、以及相關的公務人員「非常不合理」。

國民黨籍台北市議員楊植斗說，若民進黨習慣用這樣司法的手段，去羈押鄉長逼他咬出花蓮縣長要負比較大的責任，那以後中央都沒有需要負責的東西了，並直言「台北有沒有可能發生這樣的天災，然後民進黨中央雙手一擺，說都是蔣萬安的錯」。

