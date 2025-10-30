花蓮議員鍾素政稱座談會「走形式」？ 張峻反嗆：變相承認在過水 201

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣光復鄉日前舉辦馬太鞍堰塞湖重建條例座談會，花蓮議長張峻因氣不過被擋在門外，率領災民進入座談會踹桌抗議；花蓮議員鍾素政則發文稱「這只是要通過立法前的形式會議，內容只是走形式」。對此，張峻回應，「你不是災民，你當然可以不激動，但我們大家都是真心看待每一場會議」，若只是走個形式，不就變相承認在過水、作秀、演形式？災民每天在泥水中清理家園，抱著希望等待政府說明，議員卻用「走形式」3個字帶過，真心換絕情，對得起災民嗎？

鍾素政指出，說明會是立法院國民黨團總召傅崐萁、立委鄭天財共同領銜召開，傅、鄭召開的會議只是「通過立法前的形式會議」、「參與人數不用多」，重點是接下來的立法院二、三讀會，而有預算才能進入實質討論重建細節。她還批評，張峻不懂立法程序，愚民地號召一群什麼都不懂的「傻鳥」跟著瞎起鬨。

張峻說，民眾接到通知是「災後座談會」，以為可以發聲、反映問題、爭取幫助，結果被警察擋在門外、議員沒被通知，鍾素政卻說那只是立法程序，這不是依法行政，而是藉法卸責。他也說，過去的會議都公開透明、讓民眾參與，現在卻成了關門會、政治秀，這叫程序？還是護航？

張峻直言，鍾素政的說法不只是誤導民眾，更是變相承認傅崐萁面對災民，只是在過水、作秀、演形式，更何況那場會議，除了2位立法委員外，現場沒有任何一位立法院的工作人員，倒是一堆縣政府局處所長在場，不覺得奇怪嗎？

「這些話術、這些口水，讓真正受災的人，哀莫大於心死。」張峻強調，這到底是立法院開會，還是縣政府的「秘密會議」？災民需要的是誠意，不是敷衍；需要的是重建進度，不是官話推託。他說，如果傅崐萁真的關心災民、真心想促進重建，應該投入跨黨協商，爭取讓條文更完善、預算更快下達，並同時回到地方傾聽每一位受災民眾的意見， 把民眾的實際需求轉化為具體的政策工具。

照片來源：張峻臉書

