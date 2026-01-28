花蓮議會告龔明鑫馬太鞍失職 水利署回應

▲水利署晚間回應，馬太鞍溪處理依法依專業，認為告發此行為，「政治操作完全不合理且不可接受。」（圖／東穩通運公司授權提供）

[NOWnews今日新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災案，光復鄉長林清水因偽造撤離人數遭羈押禁見，更傳反咬花蓮縣長徐榛蔚。花蓮縣議會國民黨團不滿地方背鍋，今（28）日赴北檢告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫涉犯刑法廢弛職務釀成災害等罪。經濟部水利署晚間回應，馬太鞍溪處理依法依專業，認為告發此行為，「政治操作完全不合理且不可接受。」



林清水因浮報撤離人數，花蓮地檢署認為，涉犯公務員登載不實公文書及過失致死等罪，檢方複訊後聲押禁見。花蓮縣議會國民黨團認為，此次災害主要責任應屬中央政府失職，告發劉世芳、陳駿季及龔明鑫涉犯《刑法》廢弛職務釀成災害、過失致死等罪嫌。



水利署，堰塞湖溢流迄今，水利署動員全國各所屬單位全力投入疏濬工作，截至2026年1月28日已疏濬超過1,100萬立方公尺。並全力動員人力機具，於災害發生後最短時間內完成臨時堤防，「國民黨花蓮縣議會黨團就此告發經濟部長，嚴重打擊救災人員士氣，政治操作完全不合理且不可接受。」



水利署強調，依《河川管理辦法》第45條第1項規定，中央管河川疏濬，得由當地直轄市或縣（市）政府擬訂計畫書報經該河川之管理機關核定後許可辦理，故自2016年至2025年8月，水利署依治理計畫分析，進行疏濬作業，並與花蓮縣政府多次協調辦理，於馬太鞍溪完成235萬立方公尺疏濬。



針對馬太鞍溪堰塞湖處理情形，水利署表示，中央處置程序合理且迅速，已成立中央指揮中心，由農業部主政，水利署及相關單位全力配合，並依2025年8月28日林業及自然保育署花蓮分署召開之會議決議九河分署分工疏濬目標量為20萬噸，實際於9月21日累計疏濬達21.66萬噸超前目標。另配合農業部專家諮詢會議及專案小組建議，已完成堤防不定期檢查及透地雷達檢測，檢測結果正常。

至於「光復三號堤防開口堤未修復導致災害」說法，水利署澄清，光復三號堤防於2024年間因康芮颱風損壞，水利署第九河川分署已於去年8月12日全面修復完成，又該處開口堤並非破損缺口，而是符合治理計畫的防洪構造，其高程設計均符合百年一遇洪水位之保護標準。 另經第三方公正單位鑑定，本次堰塞湖溢流瞬間洪峰流量高達8,860CMS，遠超過馬太鞍溪百年保護標準之2,040CMS，屬極端高流量、高流速且含大量砂石之洪流，多處堤防同時溢流，此等超過保護標準4倍以上的極端洪流，伴隨大量土石多點溢流，才是造成災害的主因，絕非因堤防損壞或開口堤未封堵所致。



水利署強調，針對上游土砂仍不穩定，未來將持續協助花蓮縣政府進行馬太鞍溪的疏濬及堤防復建工程，確保居民安全。

