花蓮議會要求調整預算方向完整重建 縣府：無須重編

（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）花蓮縣府提送明年度總預算401億餘元，議會認為統籌分配稅增百餘億元，應增加鄉鎮公所財源並增列光復重建及防災工程經費，要求縣府重編；縣府指可依地方制度法、預算法審議，無須重編。

花蓮縣議會上月審查115年總預算時，發現馬太鞍溪堰塞湖災後重建並未被清楚編列，相關項目不足，長期受損公共基礎設施沒有得到預算支撐，議會要求縣府重編後，12月11日召開臨時會再審。

議長張峻今天在臉書（Facebook）貼文說明，花蓮所遭遇的災害一次比一次大，但重建預算卻一次比一次薄弱。如果沒有預算，重建無法啟動，花蓮就永遠停在災難發生的那一天。

張峻指出，中央雖然已通過新台幣270億元的重建專法並可執行，但中央經費主要負責中央層級大型工程；災害造成損失遠不只工程面，像商家受損、民宅修繕、社區環境問題，以及農民與農地受損情況，這些都不是中央預算能完全涵蓋的部分。

因此，縣府更應在115年總預算中編列相關項目，補足中央無法處理的地方，讓受到災害衝擊的居民、商家與農民真正得到協助，讓花蓮可以完整重建，而不是永遠修修補補。

張峻說，花蓮這十幾年停滯不是偶然，觀光衰退、商家關門、年輕人離開、重大工程延宕、災後問題停在原地，這些都是預算方向長期錯誤所造成結果；若115年預算方向不調整，花蓮就無法重新站起來。

議會要求重新檢討115年總預算，不是反對，也不是政治攻防，而是為了讓災後重建真正啟動、讓受損設施得到修復、讓花蓮擺脫長期停滯，重新找回活力。

針對花蓮縣議會要求「重編115年總預算，增加災後重建經費」，花蓮縣府說明：中央針對此次災後所通過的270億元特別預算，縣府密切關注執行進度，攜手中央合作，同時也盼中央各部會能儘速公布相關補助細節，協助災民重建；且特別條例授權的300億元，目前仍有約30億元額度尚未提出特別預算計畫，依特別條例及相關授權，中央各部會可依法將此經費用於民眾急需的多項補助，包括民宅修繕、商家協助、農林漁牧損失等民生需求。

至於議會所關心115年總預算應重編納入馬太鞍溪堰塞湖所需經費，縣府表示，除議會可依地方制度法第41條於審議時附加條件或優先順序外，縣府也可依預算法第79條規定，以追加減預算方式辦理，包含中央核定工程經費或災後需求，而無須要求重編原有115年總預算案。

縣府指出，已依地方制度法所訂期限提送議會審議，並持續與中央協調所需經費，以確保各項重建工作得以順利推動；尊重議會對災後重建關切，並將依法行政、妥適運用中央與地方各項資源，讓重建工作穩健前進，與議會一同攜手向前，共創鄉親福祉。（編輯：陳仁華）1141208