花蓮議會要求重編預算 議長張峻駁政治攻防：讓花蓮重新找回活力

花蓮縣議長張峻。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 花蓮縣議會要求縣府重新檢視明年度預算編列，但縣府卻在本月5日先於社群平台發布新政策懶人包，讓多名議員感到不滿並提出質疑。對此，花蓮縣議長張峻今（8）日發文聲援議員，指出花蓮過去十餘年的停滯絕非偶然。115年度縣庫收入增加逾百億元，卻未在預算中看到相應調整，而災後重建更不能一再被忽視。花蓮歷經0403強震及重大災害，但許多受損大樓至今仍未拆除、災區仍未復原，他強調，縣府應在總預算中補足中央難以處理的部分。

廣告 廣告

包括無黨籍議員楊美華、民進黨議員張美慧等人，昨日就抨擊新版《財政收支劃分法》上路後，大幅增加地方財源。不過，縣府在預算未通過狀況下，就公布各項福利政策加碼，例如擴大長者假牙補助、健保補助下修至65歲適用、提高重陽節敬老禮金等，引發在野議員不滿預算未審查通過，縣府就急於宣傳，恐別有用心。

對於議員不滿，張峻深有同感，今日在臉書上補充指出，縣議會為什麼要求縣府重新檢討115年總預算編列？主要是基層的需求不能再被忽視。最近縣府在115年總預算尚未送議會審查前，就密集發布多篇新聞，透過輿論壓力製造「議會擋預算」的錯誤印象，但事實是議會要求檢討，是為了讓花蓮真正前進，而不是停滯。

他表示，基層最常說的一句話就是，「有心做，卻沒錢做」，115年度縣庫增加超過100億元，理應讓鄉鎮市公所有更多財源改善環境、回應需求，但預算卻看不到相對應的調整，花蓮縣地形狹長，各鄉鎮需求不同，若資源長期集中在縣府，基層就永遠動不起來。

張峻認為，議會要求重新檢討115年總預算，就是要讓統籌分配稅款回到合理的位置，讓基層能真正改善民生，讓每一個鄉鎮市都能動起來，讓花蓮從基層開始變好。議會不是為了對抗，而是為了讓資源真正回到人民身上。

除此之外，張峻還提到，災後重建不能再一次被忽視，他表示，花蓮這幾年歷經一次又一次的重大災害，風災、地震、0403強震，但至今大樓仍未拆除、災區未復原、公共設施受損未處理、民宅受災無法修復、生活環境仍有危險。

張峻說，中央雖然已通過270億元的重建專法並可執行，但中央經費主要負責中央層級的大型工程，災害造成的損失遠不只工程面，像商家受損、民宅修繕、社區環境問題，及農民與農地的受損情況，這些都不是中央預算能完全涵蓋的部分。「因此縣府更應該在115年總預算中編列相關項目，補足中央無法處理的地方，讓受到災害衝擊的居民、商家與農民真正得到協助」。

「花蓮這十幾年的停滯不是偶然」，張峻表示，觀光衰退、商家關門、年輕人離開、重大工程延宕、災後問題停在原地，這些都是預算方向長期錯誤所造成的結果。若115年的預算方向不調整，花蓮就無法重新站起來；議會要求重新檢討總預算，不是反對、也不是政治攻防，而是為了讓災後重建真正啟動、讓受損設施得到修復、讓花蓮擺脫長期停滯，重新找回活力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

自家人不挺！ 陳玉珍提助理費除罪化 前藍委：別上來就想貪

陳玉珍提助理費除罪化 藍白議員：款項直匯助理帳戶最無爭議