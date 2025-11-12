花蓮豐濱台11線3車連撞 小貨車駕駛被困亡
花蓮縣豐濱鄉台11線39K處12日發生一起嚴重車禍事故。一輛拖板車行經該處時，突因不明原因偏離車道，因此撞上由北向南行駛的小貨車，造成後方轎車閃避不及，與小貨車追撞，強大撞擊力道當場造成56歲的黃姓小貨車司機受困車內，當場無生命跡象，緊急送醫後仍不幸不治。
警消獲報到場後，除緊急以破壞器材將受困的黃男送醫，也同時確認其餘2人狀況，而拖板車42歲黃姓男子與轎車駕駛61歲潘姓男子均輕傷，並無大礙。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。
看更多 CTWANT 文章
賣公司賺170億卻喊無聊！35歲富豪曝退休「不像想的那樣爽」 他決定重返職場
共譜情歌1／「啦啦隊女神」孟潔熱戀馮晨軒 街頭十指緊扣藏不住愛
獨家／捲「粿王之亂」被傳雙出軌！簡廷芮與老公出席家庭聚會「夫妻互動曝光」
其他人也在看
國道上發生車禍該怎麼辦？關鍵步驟一次看懂｜汽車小學堂
正所謂天有不測風雲，只要把車開上路，難免有事故發生的機會。或許只是輕微擦撞，或是不幸遇上嚴重車禍。若事故發生在市區街道，處理起來還算容易，但要是發生在車速飛快的國道或快速道路上，問題可就變得棘手多了。本篇文章要帶大家熟記「國道及快速道路事故處理SOP」，危急時刻能少慌一分、多保一命。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 6 小時前
Nissan 全新大改款 Sentra 正式登場！車格加大更舒適 售價同步曝光
Nissan 今年 9 月海外發表全新大改款 Sentra，不僅導入最新設計語彙打造動感造型，煥然一新的內裝設計也進化有感，同時車格也略有放大提升乘坐舒適度，如今原廠接續宣布大改款 Sentra 率先在北美上市，提供 S、SV、SR 及 SL 共四種車型等級，當地售價為 22,400～27,990 美元，約台幣 69.4～86.8 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
國外研究：超過 9 成車主抱怨頭燈太亮！休旅車+LED 燈被點名是主因
汽車技術越來越強大，汽車頭燈也從鹵素進步到 HID，甚至是現在主流的 LED 頭燈，雖然讓前方視線更為清晰，卻也造成對向來車的困擾，最新調查顯示，有超過 9 成車主認為汽車頭燈太亮，有 3 成車主更因此減少晚上開車出門。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
鳳凰颱風來襲！泡水車三等級曝光，第3種慘到沒救
鳳凰颱風挾帶強風豪雨全面來襲，不僅引發各地積水災情，車主們最怕的「泡水車」問題也再度浮上檯面。許多民眾心疼愛車被泡在雨裡，卻不清楚損害程度該怎麼判斷。中古車業者Eason提醒，其實泡水車也有分等級，從輕度到重度，影響大不同，修不好甚至會變成一顆不定時炸彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇澳煙波飯店30多輛車「整區泡水」 專家示警：最慘只剩1出路
鳳凰颱風帶來的豪雨讓宜蘭成為全台雨勢最猛的地區之一，氣象署更針對宜蘭縣發布超大豪雨警示。「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」不敵暴雨侵襲，地下室湧水不止，停車場瞬間成了「小型泳池」，已有超過30輛車慘遭泡水，畫面相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
花蓮馬太鞍溪又溢流！泥水灌進明利部落 泥沙堆積近1米高
颱風夜驚魂！馬太鞍溪暴漲成「黑水」狂襲明利部落，大量泥沙淹沒街道，車輛遭沖走撞樹！居民震驚直呼：「破口沒處理好」，村長更擔憂下一波災情來襲。目前約100名居民緊急撤離，安置所人滿為患，災民欲返家善後，只能等風雨過後再說。政府已架設護欄，工程車來回清運，全力搶通道路⋯⋯TVBS新聞網 ・ 23 小時前
Toyota Hilux大改款，帥到不像工作車！純電版同步曝光
Toyota在泰國正式發表全新一代Hilux，並以Hilux Travo作為新車命名，全新大改款是Hilux皮卡邁入電氣化時代的重要一步。不僅換上全新外觀、全新底盤與內裝介面，還首度推出Hilux Travo-e純電版本，引領Toyota皮卡家族進入新能源時代！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
MV Agusta Brutale Serie Oro全球限量300台，這是台灣不允許上路的夢幻逸品！
MV Agusta Brutale Serie Oro全球限量300台，這是台灣不允許上路的夢幻逸品！SiCAR愛車酷 ・ 22 小時前
【Andy老爹試駕】5+2七人座豪華SUV 前排的零重力座椅是什麼體驗？ Hyundai Santa Fe Calligraphy
【Andy老爹試駕】5+2七人座豪華SUV 前排的零重力座椅是什麼體驗？ Hyundai Santa Fe CalligraphySiCAR愛車酷 ・ 23 小時前
手排本田Honda Odyssey套上Type R引擎爆發550匹馬力！改裝廠懂熱血爸爸們！
手排本田Honda Odyssey套上Type R引擎爆發550匹馬力！改裝廠懂熱血爸爸們！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
鳳凰颱風釀大雨！台鐵「倒退嚕」回原站 旅客冒雨改搭客運
鳳凰颱風重創北台灣交通，造成台鐵北迴線中斷、航班停飛，旅客行程大受影響！花蓮北上自強號列車被迫在礁溪、南澳站折返，乘客們冒雨步行15分鐘至轉運站轉搭客運，「全身濕透」怨聲載道。一名旅客抱怨：「台鐵應該說清楚狀況，為行動不便的人叫計程車，而不是讓所有人步行。」航空交通也遭殃，聯合航空從東京返高雄班機宣布停飛，旅客眼睜睜看著行李被運下，卻得不到退費或安置。立榮、華信12日國內線全面停飛，颱風攪亂交通，旅客叫苦連天！TVBS新聞網 ・ 13 小時前
福特CEO坦言：拆解特斯拉、中國電動車後才知道落後這麼多
據《商業內幕》周二 (11 日) 報導，福特 (F-US) 執行長法利 (Jim Farley) 在拆解特斯拉 Model 3 與中國電動車後大感震撼，他對這些競爭者的領先程度感到震驚，這促使他全面改革福特。鉅亨網 ・ 16 小時前
影/就是你！高雄高樓大火百人逃 縱火犯囂張留現場觀看
高雄市前鎮區昨（10日）深夜發生高樓大火，近百人緊急逃生，現場有2名大人、2名小孩一度受困，所幸無人傷亡，但目前查出竟是人為縱火，嫌犯就是起火屋內女住戶的19歲男友，他被逮供稱是因為對方說要分手，才憤而縱火燒衣櫥，事發後他竟囂張滯留現場。中天新聞網 ・ 1 天前
50噸戰車「刁車」免驚！ M88A1救濟車拖吊有A字架神器
民眾在路上開車拋錨時，就會呼叫「道路救援」請求拖吊車協助，但重達50噸以上的戰車失去機動力時，到底要如何救援呢？事實上，國軍有一批M88A1裝甲救濟車，可以拖動M60A3等主力戰車，官兵接受嚴格訓練後，必須在40分鐘內完成故障戰車拖曳、引擎吊掛與回裝測考才合格，確保戰車能夠安全地「滿血回歸」。自由時報 ・ 3 小時前
吵架爆火氣！ 19歲男燒女友衣櫥 百人急疏散
高雄市 / 綜合報導 高雄市前鎮區內一棟大樓，昨(10)日晚間發生火警，當時火苗從9樓住家竄出，還伴隨陣陣濃煙，現場瀰漫濃烈焦味，警消獲報趕到進行疏散，上百位居民驚恐逃出家門到1樓外避難，火勢在半小時後撲滅，沒有傷亡，警消調查起火原因，發現是住9樓的19歲鄭姓男子，跟女友通話時起口角，情緒失控用打火機點燃衣服而引發這場火災。紅紅火舌從大樓窗戶竄出，火越燒越大，伴隨陣陣濃煙，還燒出爆裂聲，獲報趕到的消防隊員，拉著水線從對面住家，往火場灌水搶救，看到大樓內上百名住戶，第一時間奪門而出，有的帶著大包小包的家當，有人抱著牽著狗寶貝，全衝到1樓外避難。昨日晚間約9點半，高雄前鎮區鄭和南路，一棟大樓發生火警，警消獲報，第一時間就趕到場搶救，高雄市消防局第一大隊副大隊長蔡宗翰說：「從隔壁，隔壁的部分，我們雲梯車升梯進行救助。」起火的是9樓其中一戶，火場內一名男子連上衣都來不及穿，赤裸著上身，就跑下樓逃命，跟警消人員說，同樓層似乎還有人沒逃出，然而事後警消人員，調查起火原因時發現，這場火不是意外，就是這名19歲鄭姓男子放的火。高雄前鎮分局偵查隊隊長陳正威說：「鄭男坦承因與女友於電話中口角爭執，遂用打火機點燃衣櫃內之衣服導致火警發生。」男子跟女友吵架，氣到燒衣服釀火災，造成居民恐慌，大樓住戶說：「就覺得很誇張啊，他波及到我們，我們家也都毀掉了，這樣子縱火，造成大家的恐慌這樣子。」還好整場火在半小時後就被撲滅，沒有造成傷亡，縱火男子訊後被依公共危險罪送辦，接著還得面對鄰居住家被燒毀的民事賠償。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
清水警突襲臨港路「環警監」夜間稽查 2車秒吞3600罰單
為嚇阻改裝車輛夜間產生高分貝噪音歪風，台中市警局清水分局12日公布，首次於梧棲區臨港路3段夜間實施「環保局、警察局、監理站」聯合稽查結果，針對行經疑似改裝排氣管車輛實施攔查，共攔檢4輛汽車、3輛機車，其中2輛汽車改裝排氣管檢驗不合格，已依《噪音管制法》告發，分別處3600元罰鍰。中時新聞網 ・ 3 小時前
HYUNDAI STARIA CAMPER 應市場熱度加映巡展
HYUNDAI STARIA自2022年在台上市以來，憑藉多元編成與前衛設計，累計銷售已超過3,500台，持續獲得市場肯定。為滿足不同族群與情境，STARIA車系橫跨多元用途，涵蓋重視無障礙移動的福祉車、滿足高階商務與尊榮接待的CEO款、兼顧外觀質感與實用機能的VAN商用車款，以及為戶外探險與露營而生的CAMPER車款，完整回應從都會通勤到車宿旅行的各式需求。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
鳳凰颱風外圍環流發威 新竹工地.路樹鷹架遭強陣風吹倒
社會中心／黃兆康 新竹報導受到鳳凰颱風外圍環流影響，週一新竹市的風勢明顯增強，一個早上就發生兩起意外。寶山路一處工地，鋼柱掉落，整面鷹架懸掛在半空中。另外，公道五路和建中路口，則是有路樹突然倒下，差點砸中路過車輛。幸運的是，兩起事件都沒有造成人員傷亡。白車正要左轉到快車道，分隔島上的第二棵路樹已經傾斜，三秒鐘內，樹直接倒下，前方白車驚險閃過，後方黑車反應快、及時剎車，才沒有被砸中。外包廠商vs.記者：「風比較大啦這裡風口樹又大棵，整個吹倒吹倒。」事發在新竹市東區公道五路二段和建中路口，週一早上七點多，交通尖峰時間，分隔島路樹突然倒在快車道上，警方獲報到場交管，通知廠商，鋸樹清理一個多小時，才排除障礙。現場封鎖道路，花了一個多小時鋸樹和清理。（圖／警方提供）新竹市警局埔頂所長李宏霖：「到場實施交通管制，並聯繫市府外包廠商前來清理，所幸現場無人傷亡及財損。」颱風外圍環流影響，新竹市區風勢明顯增強，新竹市平均風速每小時38公里，陣風最高可達96公里、8級風以上。早上九點多，寶山路一處工地，也發生鷹架倒塌意外。建築物上半部的鷹架脫落，整面懸掛在半空中，搖搖欲墜，地點就位在幼兒園門口，當地里長趕緊聯絡營造業者。新竹市風大，陣風可達８級風以上。（圖／民視新聞）出動兩輛吊車，工人在高空中，一片片拆除鷹架踏板，把纏住的帆布給解開。建華里里長林宸玉：「里民發現整個從大樓，有掉了好幾根鐵柱下來，聲音非常的大，預計大概要4、5個小時，園區下班之前，能夠讓交通能夠恢復，以免造成下班時間的車流的壅塞。」鷹架倒塌地點，就在幼兒園旁邊，還是寶山路往竹科的重要幹道。好險當時已經過了上班尖峰時間。颱風還沒來，新竹已經吹起狂風，還好兩起意外，無人受波及。原文出處：鳳凰颱風外圍環流發威！ 新竹工地鷹架、路樹遭強陣風吹倒 更多民視新聞報導鳳凰颱風進逼! 蔥農.釋迦農提前採收+防護減少損失最新／／鳳凰颱風逼進台灣！氣象署發布海警 最快明早發陸警鳳凰路徑南修「提早登陸」！最新暴風圈侵襲率出爐 北北基數字變了民視影音 ・ 1 天前
4孫後座玩鬧害分心！阿公失控擦撞路邊車 慘摔荔枝園四輪朝天受困
彰化一位陳姓老翁，昨(9) 日下午開著一輛賓士車，載4名年僅5到11歲孫子、孫女，行經芬園鄉彰南路四段時，車輛突然偏移車道，往右邊擦撞停在路邊的賓士車，接著失控翻落2米深的邊坡，隨後被撞的賓士車也跟著掉下邊坡。警消獲報順利救出受困車內的祖孫5人送醫治療，車禍發生原因疑似是孫子在後座嬉戲吵鬧，導致爺爺分心釀禍，詳細肇事原因有待進一步釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
26年式Mazda3、CX-30登場，10.25吋螢幕觸控體驗解鎖！
台灣馬自達於11月3日正式宣布，旗下主力Mazda3與CX-30推出全新2026年車型，在維持現行售價的前提下，進行科技與安全雙重升級。同時，經典敞篷跑車Mazda MX-5亦同步開放正2026年式接單，預計自2026年2月起陸續交車，為熱愛駕馭的車迷再添入主契機。地球黃金線 ・ 1 天前