花蓮豐濱台11線3車連撞 小貨車駕駛被困亡

花蓮縣豐濱鄉台11線39K處12日發生一起嚴重車禍事故，小貨車駕車被困當場無生命跡象。（圖／翻攝畫面）

花蓮縣豐濱鄉台11線39K處12日發生一起嚴重車禍事故。一輛拖板車行經該處時，突因不明原因偏離車道，因此撞上由北向南行駛的小貨車，造成後方轎車閃避不及，與小貨車追撞，強大撞擊力道當場造成56歲的黃姓小貨車司機受困車內，當場無生命跡象，緊急送醫後仍不幸不治。

警消獲報到場後，除緊急以破壞器材將受困的黃男送醫，也同時確認其餘2人狀況，而拖板車42歲黃姓男子與轎車駕駛61歲潘姓男子均輕傷，並無大礙。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

賣公司賺170億卻喊無聊！35歲富豪曝退休「不像想的那樣爽」 他決定重返職場

共譜情歌1／「啦啦隊女神」孟潔熱戀馮晨軒 街頭十指緊扣藏不住愛

獨家／捲「粿王之亂」被傳雙出軌！簡廷芮與老公出席家庭聚會「夫妻互動曝光」