花蓮豐濱噶瑪蘭文化聚會所動土 部落文化新里程

（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）花蓮豐濱鄉今天舉行噶瑪蘭文化聚會所新建工程動土典禮，由噶瑪蘭部落頭目謝宗修依循傳統文化儀式，帶領眾人祈福祝禱，啟動重要文化建設計畫，為部落文化發展揭開嶄新里程。

豐濱鄉公所表示，工程總經費約新台幣2600萬元，向原住民族委員會爭取補助，完工後將提供部落會議、文化課程、祭儀活動、族語學習、文化展示及青年培力等多元使用功能，未來可作為部落各項重要集會、儀式及文化活動使用。

噶瑪蘭文化聚會所不僅是一項公共設施建設，更承載族群文化保存與世代傳承的重要意義，將成為凝聚族人情感、深化文化認同的重要場域。

鄉長邱福順致詞表示，噶瑪蘭文化聚會所自民國108年啟動規劃以來，歷經土地有償撥用、水土保持、都市計畫及建築執照等多項法規程序，推動過程相當艱辛，期間也匯聚歷任主委、鄉長及部落頭目的共同關注與持續努力，一步步克服困難，才到今日動土的重要時刻。

鄉公所說明，噶瑪蘭文化聚會所新建工程基地位於花東海岸公路台11線約43.5公里處、新社派出所對面，基地面積約1418平方公尺，整體規劃融合族群文化意象與現代建築機能，採分棟配置設計，包含聚會所主體空間、文化館及附屬設施，並設置無障礙動線、入口廣場與停車空間，兼顧文化使用需求與公共友善環境。（編輯：李亨山）1141216