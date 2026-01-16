花蓮豐濱嚴選6產品 打響標章品牌

豐濱鄉嚴選的豐濱米、豐濱水牛、豐濱黑豆等6大產品，都通過經濟部智慧財產局註冊。（王志偉攝）

花蓮縣豐濱鄉緊鄰東海岸，地方觀光穩定成長，不過地震後遊客銳減，公所為此盤點鄉內產業資源，嚴選水牛、白蝦、黑豆等產品，推出「6大證明標章」，為地方產業打造專屬「身分證」，帶動部落經濟與觀光發展。

鄉公所昨發表的6大證明標章，涵蓋「豐濱米、豐濱水牛、豐濱黑豆、豐濱印加果、豐濱白蝦」及「豐濱遊程」，皆通過經濟部智慧財產局註冊，是縣內首度以鄉鎮層級整合產業，建立具一致性及辨識度的標章系統。

標章設計以象徵黑潮滋養的「太平洋藍」與代表土地豐收的「稻穗金」為主色，呈現豐濱鄉山海交融的地理特色，也展現農、漁、觀光整合發展的成果。

豐濱鄉長邱福順表示，6大標章不是單純的包裝，而是由公所把關品質、替消費者建立信任機制的具體作法，不論是食品還是遊程，都必須經過相關單位檢驗、認證核可，才能掛上這個標章，讓遊客吃得安心、玩得放心。

昨發表會安排6大產業拼圖啟動儀式，象徵地方農業、漁業與觀光正式整合到位。邱福順與產業、旅遊業簽署合作意向書，逐步將產業技術與經營模式轉移給對應的產銷班及在地業者承接。

邱福順坦言，地震與天災確實衝擊觀光，遊客現已逐步回流，未來除持續推廣6大標章，公所規畫5月前進台北舉辦行銷發表會，結合旅遊補助與產業配套，強化國內外宣傳。

原民會副主委陳義信出席發表會，他表示，原民會投入資源支持豐濱鄉推動產業研發與品牌建構，中央會持續支持並協助地方。