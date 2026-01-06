花蓮豐濱國中媒體素養課程 從新聞稿學問問題

學生上課討論

培養學生獨立思考的能力，花蓮縣立豐濱國中規劃「媒體科技素養課程」，與國立教育廣播電臺花蓮分臺合作，為學生安排職涯探索、新聞稿寫作等課程，引導學生問「有深度的問題」，並且為學校活動撰寫新聞稿，從實作中學習。



八年級的吳昊翰同學說，上了課才發現，新聞稿寫作比想像中更細緻，但也讓他覺得很有意思，透過新聞稿發布，可以將自己知道的事，與更多人分享。規劃系列課程的豐濱國中教務組長林衍樺老師說，新聞稿寫作的思維與邏輯，是學生平常不會接觸到的，透過課程的練習，可以讓他們學習如何問問題、深入對話。



豐濱國中表示，相較於傳統在教室內聆聽課程，學校採取「實作體驗」的方式，讓學生從被動接收者，轉為主動敘事者，強化他們批判思考與傳遞真實的能力。

