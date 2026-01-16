花蓮豐濱鄉打造品牌 6項農特產獲證明標章

（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮豐濱鄉公所獲中央資源挹注，輔導在地產稻米、黑豆、水牛等6項農特產品及遊程成立「豐濱製造」品牌，且通過經濟部智慧財產局註冊的證明標章，目前正研議推出旅遊補貼方案。

豐濱鄉長邱福順說，公所獲中央資源挹注，經盤點、輔導及研發在地農特產品，成立「豐濱製造」品牌，建立制度協助農友及旅遊業者，也為消費者把關品質。

豐濱鄉公所今天舉行「6大證明標章發布」記者會，包括稻米、水牛、黑豆、印加果、白蝦及豐濱遊程等6項通過經濟部智慧財產局註冊的證明標章。

廣告 廣告

邱福順說，每項標章都有對應的產銷班或在地業者經營，記者會中也與各代表業者簽署合作意向書，逐步將產業技術與經營模式回歸民間。

豐濱大港口社區發展協會常務理事陳杰敏分享，豐濱黑豆是在地原生種，族人會醃製成豆豉及黑豆醬，經輔導研發成氣泡飲，現在加上標章提升識別度。

原住民族委員會副主委陳義信今天出席表示，2023年起持續投入資源，支持豐濱鄉推動產業研發與品牌建構，協助地方深化產業基礎、推動原住民族產業，未來也將持續輔導。

近年花蓮接連碰到地震、堰塞湖溢流災情，邱福順說，對觀光影響很大，除了協助建立在地品牌、到台北舉行宣傳會，目前正在研議推出豐濱旅遊住宿或消費補貼，預計今年5月對外公布。（編輯：龍柏安）1150116