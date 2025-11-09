花蓮象鼻隧道傳溺斃 女攀岩疑遭海浪捲走不治身亡

社會中心／綜合報導

花蓮舊蘇花公路今天（9）傳出溺水意外，一群來自台南的遊客，前往象鼻隧道攀岩，要垂降到下面的海邊遊玩，過程中，疑似因為漲潮，海浪沖上來，一名62歲女遊客，不幸被大浪捲走，救難人員把人救上來時，已經沒有生命跡象。

海巡人員搭乘直升機，在半空中進行吊掛作業，透過無人機定位，發現一名女子飄在海面上載浮載沉，救援行動刻不容緩，人員馬上帶著吊籃，下降到海平面，將女子救起。海面上浪潮洶湧，救難人員費了好大一番功夫，才將女子抬上吊籃，但溺水好一段時間，她早已沒了呼吸心跳。溺水意外就發生在9號早上11點多，花蓮舊蘇花公路，16名來自台南的遊客，要從象鼻隧道，攀岩到下方的海邊遊玩，但疑似漲潮，海浪沖上來，導致一名62歲張姓女子，不幸被大浪捲走。

花蓮象鼻隧道再傳憾事 62歲女遊客攀岩遭大浪捲走

花蓮象鼻隧道再傳憾事 62歲女遊客攀岩遭大浪捲走（圖／民視新聞）

救難人員vs.受困民眾：「你不要抓東西，你就放輕鬆坐下去沒事沒事。」除了婦人，另外還有同行的4名遊客，受困在下方50公尺深的海灘上，警消人員利用繩索，協助脫困，幸運獲救。但象鼻隧道意外頻傳，2021年，就有一名男子和朋友前往攀岩，不慎失足，掉落山谷，不治死亡；2023年則有遊客未攜帶任何裝備，就去攀爬峭壁，最後體力不支受困，好在最後成功被救出。









特搜大隊和仁分隊分隊長王韋竣：「8男8女16人，特搜大隊和仁分隊分隊長王韋竣，從象鼻隧道上方道路垂降至海灘，特搜大隊和仁分隊分隊長王韋竣，過程中不幸有一名民眾被海浪捲走。」好友揪團出門遊玩，沒想到卻遇上憾事，這趟旅程，最終不幸以悲劇收場。





原文出處：花蓮象鼻隧道再傳憾事 62歲女遊客攀岩遭大浪捲走

