花蓮象鼻隧道驚傳巨浪吞人 女遊客遭捲入海命喪當場4人受困懸崖

象鼻隧道團體遊客戲水遇強浪，1女遭捲走不治4人受困懸崖急救援。（圖 ／翻攝畫面）

花蓮縣象鼻隧道海岸9日中午上演驚險搜救行動，花蓮縣消防局指揮中心於上午11時8分接獲警方通報，指稱有民眾在象鼻隧道下方海灘遭浪捲走情況緊急。消防局隨即出動和仁分隊、新秀分隊及特搜大隊，共計4輛車、6名警消、4名義消及1架無人機趕赴現場搶救。

經現場勘查，發現該團為一行16名遊客組成的觀光團，其中1名女性不慎被突如其來的強浪捲入海中，瞬間消失在波濤之間。由於現場浪勢猛烈，目視難以辨識溺水者位置，消防人員緊急請求海巡單位出動無人機協助搜尋。無人機鎖定疑似位置後，立即通報空勤總隊出動直升機支援，於中午12時46分成功吊掛上岸，但該名女性遊客已無生命跡象，令人不勝唏噓。

同時，另有4名同行旅客被困於距離路面約50公尺深的懸崖下方海灘，情勢同樣危急。特搜大隊人員不畏風浪，利用繩索垂降至現場，冒險接近受困遊客，最終於12時48分順利將4人拉上安全地帶。受困者僅受輕傷，經包紮處理後平安離開現場，並交由海巡人員後續協助。

消防局提醒，花蓮沿岸雖風景秀麗，但秋冬季節東北季風強勁，浪勢洶湧、地形複雜，極具危險性。呼籲遊客前往海邊遊玩時務必留意潮汐與警示標誌，切勿貿然靠近海岸邊緣，以免悲劇重演。

