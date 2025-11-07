花蓮豬隻拍賣交易價格波動小 平均每公斤101元

花蓮縣肉品市場7日恢復豬隻拍賣，共成交483頭。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

因豬瘟，豬隻禁運、禁宰15天後，沒有新增案例，7日零時起中央禁宰政策解禁，花蓮縣肉品市場於今下午2時恢復豬隻拍賣，縣府農業處說，現場交易順利、價格穩定，平均標準豬價格每公斤101.09元、平均重量143.79公斤，共成交483頭，與禁運前最後1天平均價格101.38元相較，價格變動不大，市場信心回穩。

縣府農業處長陳淑雯指出，為彌補停業損失，縣府規劃3項地方補助方向：1.補助供銷雙方拍賣市場管理費千分之20，為期15天；2.補助縣內運豬車輛業者，每台1.5至2萬元；3.補助禁運禁宰期間暫停營業、且未列入中央經濟部補助範圍內的傳統肉攤業者等。補助原則將以不與中央補助重疊，將再公告。

廣告 廣告

縣長徐榛蔚表示，能迅速恢復拍賣交易，展現花蓮豬肉產銷體系的高度韌性與良好協作。縣府將持續關注中央補助方案執行情形，並研擬地方補助措施，以減輕業者衝擊、穩定產業信心。

花蓮逐步恢復豬隻運輸與屠宰，花蓮市、玉里鎮公所等各市場展開全面清潔消毒，市長魏嘉彥前往各公有零售市場，了解豬肉攤位清潔與消毒工作，讓民眾可以放心購買。玉里鎮長龔文俊也表示，非洲豬瘟病毒是一種高度傳染性之惡性豬隻疫病，並非人畜共通傳染病，不會感染人。

更多中時新聞網報導

肺阻塞6成心血管共病 專家促戒菸

NBA》公牛馬刺吞首敗 剩雷霆贏不停

阿妹揪A-Lin玖壹壹台東跨年