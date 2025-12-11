花蓮財劃法紅利「進帳百億」未列光復洪災預算 張峻：乾脆不用幹了

張峻（中）在花蓮縣議會指控國民黨團破壞程序。（翻攝自張峻臉書）

花蓮縣政府編列明年度總預算歲出高達401多億元，因國民黨立委傅崐萁推動《財劃法》修正，花蓮統籌分配稅款規模大增近百億元，因此當總預算送交議會審查，縣議會程序委員會多次要求縣府應增列光復鄉洪災重建與防災工程經費，並重編預算。然而，在10日召開的臨時會程序會上，相關重建預算仍未出現，引爆光復鄉出身議長張峻的怒火。

張峻10日主持程序委員會，看到縣府堅持不增編光復鄉重建預算，當場情緒激動，公開撂下重話，表示自己身為光復鄉子弟，如果不能在議會上監督並捍衛受災鄉親的權益，將失去問政的意義：「如果我張峻，光復鄉的子弟，我沒有辦法在這裡監督，繼續捍衛我們光復鄉這一次受災的權益，那我乾脆不用幹了，我也不用當了，以後也不用再選了！」他質疑縣府坐擁增加的百億統籌稅款，卻對眼前的災區重建需求視而不見。

據了解，花蓮縣議會在洪災過後，曾三度發函要求縣府針對災後重建經費進行調整和重審，但縣府僅在網路上發布新聞稿回應，引發議員不滿。民進黨議員張美慧批評，縣府只會「用議員來對付議員」，卻不能好好溝通。無黨籍議員楊華美也指出，議會的權力在於要求，但「預算編不編不是可不可以，而是你們要不要做。」雙方缺乏實質溝通，導致預算審查陷入僵局。最終，程序委員會未能將總預算排入議程，審查時間恐將延至明年初。

在議長張峻怒吼後，大批網友將矛頭指向縣府過往的爭議和近日的修法風波，紛紛留言表示：「把光復鄉當提款機，然後錢領了沒光復鄉的份，是這個意思嗎？」、「人家都在搞貪污除罪化了，現在只是暫緩一下下」、「300億特別預算拿了，然後買電視綁樁腳，災區重建當沒這回事。」評論直指縣府「擺爛」，認為縣府的資源分配和行政態度令人失望。

張峻當晚再次透過臉書發文，將砲火從預算未編列延伸至縣府的態度問題。他指出，923光復鄉洪災至今已超過兩個多月，造成19人罹難、5人失蹤及24個家庭破碎的嚴重災情，然而「徐縣長到現在，從來沒有對這24個家庭，也沒有對所有受災鄉親做出任何正式、公開的道歉」。他強調，縣府送交的總預算中，不僅沒有災後重建經費，也未將各鄉鎮市公所應得的統籌分配稅款增加額編列進去，這意味著「重建根本無法啟動」。張峻嚴正呼籲縣府「不要再用新聞稿代替行動」，應立刻承擔責任，提出完整且明確的預算修正，讓光復鄉「不該再被行政怠惰擊倒第二次」。





