花蓮走春新貌！七星潭車道優化 公廁全新升級

七星潭是花蓮指標性的國際級景點，優美的新月型海灣搭配大山成為絕景。(記者王錦義攝)

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮連接七星潭到鯉魚潭的「兩潭自行車道」全長約35.5公里，沿途有許多景點是相當受歡迎的自行車道，花蓮縣政府爭取交通部觀光署補助「景點優化體驗加值計畫」，針對景觀橋至曙光橋段，進行上邊坡排水系統改善及路面坑洞修復，並完成草皮美化與港務段沿線設施修繕，確保騎士與步行者的通行安全。

縣府觀光處今指出，花蓮縣政府爭取交通部觀光署補助辦理「景點優化體驗加值計畫」案，獲補助經費共計新臺幣1656萬元，針對七星潭周邊景觀及自行車道進行全面優化，工程已在昨天驗收完成，為即將到來的春節旅遊旺季做好萬全準備。改善工程範圍涵蓋熱門的「兩潭自行車步道」，全區導覽牌示也同步進行整治與景觀意象營造，提供遊客更直觀、精確的導引服務，大幅提升遊憩整體的質感。

廣告

觀光處長余明勲說，本次工程核心重點為七星潭飛機航道下「藍天廣場公廁」的蛻變。改善項目除全面更換老舊管線、徹底解決通風與採光不足問題外，更特別因應家庭遊客需求，新增4間親子友善廁所及3處尿布檯設施。明亮、通透且機能完善的空間，希望讓帶著嬰幼兒出遊的家長能享有更便利、體貼的護理環境，讓公共設施成為景點的加分項。

縣府指出，七星潭是花蓮指標性的國際級景點，此次整體改善計畫特別要求趕在春節前驗收啟用，就是為了讓遊客在欣賞無敵海景之餘，也能享有國際水準的公共服務。縣府將持續守護花蓮的觀光軟實力，透過基礎設施的細膩化，讓每位來訪的旅客都能感受到「友善花蓮」的服務溫度。

此外，花蓮縣政府已獲中央核定「113-116年重要廊帶亮點營造計畫」，將持續推動「七星潭風景區整體風貌提升計畫」。觀光處指出，核心項目包括新建「七星潭旅遊服務中心」，未來將進一步整合地方資源、連結在地文化，並創造更多在地就業機會。將以更宏觀的視角，將七星潭打造為融合自然美景與完善服務的國際觀光門戶，帶動地方整體經濟效益。

