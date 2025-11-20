花蓮超人村長高燒發炎急開刀！女兒牽掛集氣

▲花蓮光復鄉大馬村長王梓安傳病倒開刀。（圖／取自王湘惠臉書）

[NOWnews今日新聞] 花蓮光復鄉大馬村長王梓安因9月馬太鞍溪堰塞湖溢流時，帶領村民及時撤離，讓全村零傷亡，因而被稱為「救了全村的男人」、「超人村長」，然而，在災後近2個月後，王梓安近日傳出因過度操勞傳出高燒、肝臟發炎，加上膽囊急需動手術，於昨（19）日緊急住院，其女兒王湘惠發文表示牽掛，也吸引上千網友留言集氣、祝福。

王梓安在堰塞湖溢流災害發生前，多次親自挨家挨戶勸導撤離，透過廣播通知村民。而溢流後，他又電話通知村民前往收容所，盡心盡力守護村落，但由於災後重建耗時、村務繁瑣，女兒透露他災後第56天開始發燒、身體發炎。

王湘惠發文指出：「大家說爸爸是超人，但他也會累」，並透露父親高燒不退、發炎指數飆升，貼文目前吸引近2萬人按讚，大批網友留言為王梓安加油、祈福。其中，不少網友留言表示：「你是花蓮的超人，先休息一下」、「村長加油早日康復」、「謝謝你守護我們」等。

另外，花蓮縣議員魏嘉賢探視王梓安時也表示：「王村長為村民的付出大家都看在眼裡，從災後到現在幾乎沒睡過一個完整的晚上，看到王村長累到病倒，真的很心疼，希望王村長這幾天可以好好休息，早日康復。」

