花蓮趣冬季號聚焦旅遊亮點

《花蓮趣》第五十五期冬季號出刊囉！國內外遊客訪花必備的花蓮觀光季刊《花蓮趣》（見圖）。

今年冬季號聚焦花蓮冬季旅遊亮點，十二月二十四~二十八日於花蓮縣政府前石雕廣場舉辦的「二○二五花蓮幸福聖誕城」，以結合宗教文化元素的聖經主題裝置藝術與聖誕市集為開場，展現花蓮在冬季特有的節慶氛圍，並延伸介紹各鄉鎮具特色的教堂與信仰景點，帶領旅人走訪山谷、稻田與海岸線的冬日風景，再銜接「二○二五~二○二六花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會與「二○二六花蓮太平洋燈會」，用冬季節慶活動陪伴旅客度過歲末時節。歡迎旅人來花蓮用感恩的心情回望這一年，並在山海之間邁向全新的開始。

廣告 廣告

本期《花蓮趣》精選多條「冬季心靈小旅行」路線，包括新城、秀林、光復、瑞穗等地的特色教堂與信仰景點。從太魯閣山林間的天祥天主堂，到稻田圍繞的瑞穗富民天主堂，每一座建築都承載地方故事，讓旅人能在山海之間找到沉澱與祝福。萬榮碧赫潭的聖母像、光復富田天主堂的純白尖塔，以及吉安慶豐長老教會的石造外牆，透過建築、自然與人文交織，呈現花蓮在冬日裡獨有的溫暖力量。

縣長徐榛蔚表示，花蓮歷經災後挑戰，一步一步重整、前行。縣府在復原與改善上持續努力，透過強化基礎建設、防災治理與觀光整備，期盼以更安全、友善的環境迎接旅客。花蓮在文化、人文與自然能量的支撐下，展現韌性，也持續以行動傳遞希望。

觀光處長余明勳指出，冬季的花蓮依舊亮點不斷，從「太平洋溫泉季」、「國際自行車挑戰賽」到「二○二五~二○二六花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會，各項節慶接連登場，帶動旅遊熱潮。縣府也同步推動短期內交通恢復、中期引入國際航線及導入智慧導覽與AI平台，長期以「自然＋文化＋科技」打造花蓮的永續品牌，讓更多國內外旅客看見花蓮的美好。

花蓮迎來充滿幸福感的冬季！從溫泉、花海到聖誕與跨年盛典皆陸續登場。「二○二五花蓮太平洋溫泉季」（十一／二十二~十二／二十一）串聯瑞穗與安通兩大溫泉區，搭配市集與集章活動；「花蓮花海季」自十二月起至翌年三月，呈現縱谷花卉景觀；「二○二五花蓮幸福聖誕城」於十二／二十四~十二／二十八舉行，規劃市集與主題展演；「二○二五~二○二六花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會於十二／三十一登場；春節期間接續推出「二○二六花蓮太平洋燈會」與「二○二六花蓮年貨大街」，延續節慶氛圍。

《花蓮趣》各期分別於三、六、九、十一月發行，分送國內外各大組團社、旅服中心、駐外單位，以及縣內旅館民宿等，遊客也可透過花蓮觀光資訊網官網即時閱覽中、英、日、韓文版本線上電子書，隨時掌握花蓮旅遊的第一手情報，並可至線上填寫問卷參加抽獎活動。

更多《花蓮趣》電子書精彩內容，請上《花蓮觀光資訊網》查詢，或「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服。