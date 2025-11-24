花蓮跟進台東！預計設置1500輛共享單車滿足旅遊代步需求

〔記者王錦義／花蓮報導〕台東縣去年設置共享單車提供居民及觀光客使用，花蓮縣政府也開始著手規畫在縣內建置有樁式共享自行車系統，縣府觀光處指出，今年向國家發展委員會爭取花東基金預算獲准，預計設置1500輛自行車，待行政院核定計畫後，觀光處將啟動標案作業，希望能在最短的時間內提供民眾交通工具新選擇。

花蓮縣8年前曾導入oBike無樁式共享自行車，後因管理不善且違規停車問題嚴重，最終停止營運，不過台東縣去年引進YouBike無樁式的公共共享自行車系統，廣獲遊客好評，不少花蓮縣民也期盼縣府能跟進，提供更多交通運具的選擇，滿足行的需求。

縣府觀光處長余明勲指出，花蓮很適合騎乘自行車體驗慢旅行及在地文化，經縣長徐榛蔚去年指示規畫，觀光處今年9月16日成功向國發會爭取到建置有樁式的共享自行車系統，待行政院核定通過後，就可以著手啟動標案等相關事宜。

觀光處目前計畫在全縣13鄉鎮共建置1500輛自行車，同時也會傾聽地方聲音，規畫站別的設置位置。余明勲也提到，花蓮過去雖有Obike，但亂象頻傳，所以還是希望建置有租借規範的有樁式的共享自行車系統，屆時民眾在哪裡租車、還車都有完整、透明的紀錄。

相信花蓮建置有樁式共享自行車系統後，不僅能滿足當地民眾出門取貨、買菜等短程交通需求，遊客搭乘火車抵達花蓮後，也能騎自行車暢遊市區及周邊景點，深入巷弄探尋在地特色美食及文化，甚至還能跨縣市旅遊，相當方便。

