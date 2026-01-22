花蓮跨域思維互動體驗館啟用 徐榛蔚邀鄉親踴躍走進場館互動體驗





為推動科技教育向下扎根，培養學生跨域思維與問題解決能力，花蓮縣政府於花蓮縣運動休閒園區(吉安舊菸葉廠)規劃設立的「跨域思維互動體驗館」，22日正式開幕啟用，縣長徐榛蔚邀請親子家庭、師生及民眾踴躍走進場館，感受結合科技、教育與互動體驗的全新學習空間。

縣長徐榛蔚表示，花蓮的數感教育走在全國前段班，並秉持讓數學變得好玩、好學、好用的理念，將數學的學習過程轉化為富有趣味與實用性的體驗，幫助孩子擁抱數學的魅力。縣府持續將科技與教育結合，積極打造未來人才的學習場域，跨域思維互動體驗教育館啟用後，不僅能成為學童的校外教學基地，更是一個適合所有花蓮家庭的親子共學空間，讓數感教育、科學知識不再只是書本上的理論，而是能透過實際動手、互動體驗，激發創新思維，提升花蓮的整體教育品質與競爭力。

花蓮縣政府表示，跨域思維互動體驗館以「動手操作、跨域整合、主動探索」為核心理念，透過沉浸式與互動式設計，引導學生在體驗中培養觀察、思考與解決問題的能力。場館迎賓區設置大型互動視覺牆，結合花蓮山海意象與數位科技，營造科技與在地文化交融的學習氛圍；核心互動學習體驗區結合體感、觸控與機械結構操作，將數學、科學與邏輯概念轉化為可實際操作的學習任務，提升學生學習動機並呼應課綱精神，協助學校推動跨領域教學。另設有沉浸式劇場空間，運用曲面影像與 AR／VR 科技，打造虛實整合的學習情境，並結合機器人與自動化展示，引導學生認識科技原理，激發對科技應用與未來學習的想像。

縣府誠摯邀請民眾蒞臨參觀，親身感受跨域思維互動體驗館所帶來的嶄新學習模式。未來，場館將作為學校校外教學、親子共學與科普推廣的重要據點，陪伴孩子在探索中學習、在體驗中成長，打造花蓮成為兼具教育深度與學習溫度的城市。

