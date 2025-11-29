花蓮跨年卡司曝光 「情歌天王」李聖傑壓軸預告驚喜彩蛋

李聖傑將壓軸演出花蓮跨年演唱會。花蓮縣政府提供

「2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」將於12月31日晚間8點在花蓮市東大門廣場盛大開唱！今年祭出獨家重磅卡司，將由情歌天王李聖傑壓軸獻聲，而男團Vera也將歡聚花蓮跨年舞台帶來精彩唱跳；對於這次跨年演出，李聖傑搶先預告：「在小巨蛋演唱會後第一場的大型活動就獻給花蓮，希望在這一場的花蓮演出，能夠把自己更多的新歌唱給所有的花蓮的朋友聽。」

談起到花蓮旅行的美好感受，李聖傑稱讚：「記得上一次到花蓮應該是已經是將近10年前了，是我自己開車的小旅行，當然感受最深的就是自然的美景，那種鬼斧神工、很壯闊的天然地形，是地球給台灣最棒的寶藏就在花蓮，那時候印象很深刻。而我自己最愛的花蓮美食就是扁食。」

回首2025收獲「對自己有交代」

今年進入尾聲，對於自己的成長？李聖傑表示：「回首2025對自己的成長覺得自己在創作上多一點時間沉澱自己，然後不管在詞的創作或者是曲的創作上、還有一些製作面的學習，在2025對自己有一個交代，也是一個圓滿2025年。」至於新年的工作目標，他期許：「在2026希望給自己更多的動力，在世界的每一個角落、每一個城市，能夠把自己的音樂跟著團隊帶給大家，希望2026年自己的世界巡迴演唱會可以順利，這是2026自己給自己的一個目標跟期許。」

廣告 廣告

花蓮今年受風災影響非常辛苦，李聖傑屆時也會演唱許多經典歌、用歌聲傳遞溫暖，帶給大家一個難忘的K歌之夜：「我希望用音樂能夠帶給大家更多的力量，幫助一些受風災影響非常辛苦的一些花蓮朋友，希望音樂能夠感動大家、創造一些力量。」

男團Vera將參與花蓮跨年演唱會。花蓮縣政府提供

Vera成員蔡朕是花蓮當地人，推薦粉絲們來家鄉旅行：「畢竟我是一個花蓮人！所以我非常推薦花蓮這個城市，可以讓人放鬆心情也有許多地方是大城市看不到的像是很遼闊的海跟讓人驚嘆的山景，一定要去的就是東大門夜市。」Nelson也大讚：「Chill、熱情、純樸的城市！我最喜歡的是風景很漂亮，用綠意盎然的風景取代高樓大廈，有山也有海。」



回到原文

更多鏡報報導

盧廣仲簽到手軟！3000粉絲擠爆北車 簽唱馬拉松持續8小時

張惠妹台東跨年出場時間曝光！搶先預告「嗨到凌晨1點」

鄧紫棋暖捐數千萬助香港災民！明年4月接棒蔡依林攻上台北大巨蛋