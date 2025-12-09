花蓮跨年晚會卡司曝光 李聖傑9＋1組卡司接力

花蓮跨年演出，同步搭配16吋高空煙火，金色暖白光瀑將點亮夜空300秒。（資料照片）

花蓮縣政府舉辦「2025-2026花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會31日晚間8時在花蓮市東大門廣場開唱，縣府陸續公布卡司陣容，包括情歌天王李聖傑9＋1組卡司接力演唱，預告還有神秘嘉賓為倒數時刻增添期待亮點，並搭配16吋高空煙火，陪伴民眾迎向新年。

縣府說，今年舞台燈光設計、影像視效同步升級，期望打造沉浸感十足的跨年體驗，並陸續公布演唱會卡司，情歌天王李聖傑、大勢男團Ozone、人氣男團VERA、創作才女魏如昀、原民女強音阿布絲、天生藝術家柏霖PoLin、新生代歌姬張語噥，以及從「2025洄瀾新秀爭霸讚」脫穎而出的在地樂團「偏執狂樂團」與「Akua＊SKD」輪番上陣，共有9＋1組接力演唱。

花蓮跨年演唱會，縣府陸續公布卡司陣容，包括情歌天王李聖傑等9＋1組接力演唱。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

在倒數時刻，將有全台最大16吋高空煙火，千輪多彩煙火多層次綻放，金色暖白光瀑將點亮夜空300秒，陪伴民眾迎向2026新年。

花蓮縣府表示，跨年演唱會場地緊鄰榮獲「夜市王」冠軍的東大門夜市，民眾可在倒數前後，品嚐在地小吃與人氣攤位，用美食、音樂與山海魅力迎接新年。縣府提醒遊客及早規劃住宿、交通，並鎖定活動資訊公告，以免錯過卡司壓軸及煙火最精彩時刻。

觀光處長余明勲表示，跨年將為花蓮冬季活動掀起最高潮。花蓮冬季節慶自11月起陸續展開，溫泉季、花海季與幸福聖誕城接力登場，為年底旅遊暖身；跨年後接續推出「2026花蓮太平洋燈會」（115／2／7-3／8）與「2026花蓮年貨大街」（115／2／11-2／15），將在花蓮市日出大道，以主題燈組、展演、市集與年節氛圍延續熱度，旅客可賞燈、逛街、添年味，感受花蓮冬至新春的幸福能量。

