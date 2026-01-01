花蓮跨年晚會 巨星接力開唱

「二○二五~二○二六花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會於花蓮市東大門重磅登場，現場施放全台最大十六吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效，為花蓮跨年夜帶來震撼視覺盛宴（見圖），縣長徐榛蔚表示，花蓮不僅以山海景致聞名，更以溫暖的人情與堅韌精神帶領城市持續向前，歡迎全國民眾在新的一年走進花蓮、感受洄瀾魅力。

日本樂團CzechoNoRepublic一登場便以〈AmazingParade〉帶動全場情緒，隨後接連演出〈NoWay〉、〈ElectricGirl〉、〈PsychedelicNight〉、〈DaybyDay〉、〈Firework〉等歌曲；當《七龍珠改》、《七龍珠超》片尾曲〈OhYeah!!!!!!!〉與〈ForeverDreaming〉前奏響起時，立刻喚起觀眾童年記憶，台下尖叫聲與合唱聲此起彼落。

廣告 廣告

來自二○二五「洄瀾新秀爭霸讚」的兩組優秀新秀─榮獲「閃耀之星優選」的Haiz海子樂團以原住民族語創作為核心，將文化、土地與記憶融入旋律之中；而獲得「洄瀾之星優勝」的偏執狂樂團，則以搖滾曲風唱出現實與夢想之間的偏執與堅持，同時帶來原住民族語創作，展現多元音樂能量。

有「天生藝術家」之稱的柏霖PoLin，今年入圍第三十六屆金曲獎最佳華語男歌手，現場帶來創作專輯《允許萬物破碎》多首歌曲，包括〈HowAreYou〉、〈一塊小蛋糕〉，並接續演唱原創影集《火神的眼淚》插曲〈我的愛人〉與人氣作品〈破繭〉，細膩歌聲深深打動聽眾。

新世代超級女原民強音ABUS阿布絲以深沉聲線層層堆疊情感，一曲〈MATA〉讓作品的內在深度在舞台上緩緩展開，接續演唱〈FightforLove〉、〈布農〉與〈灰燼〉等歌曲，在細膩與力量之間展現獨具辨識度的音樂魅力。

倒數時刻後，由人氣男團Ozone接力帶來充滿動感的演出，接連演唱〈WorldTop〉、三週年單曲〈沒去過的地方NEVERBEEN〉、演唱會限定曲〈PurpleDays〉以及二○二五年聖誕推出的溫暖單曲〈浪漫主意〉，最後以〈火花〉作結，在新年的第一天以熱血與青春能量點燃全場氣氛。