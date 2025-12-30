花蓮跨年演唱會加強安檢 禁攜大型行李入場

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）花蓮太平洋觀光節跨年演唱會將在東大門登場，31日晚間6時30分至隔日凌晨1時周邊交管，並設置安全檢查點，採目視方式檢查可疑物品，籲民眾勿攜帶大型行李、購物車至會場。

花蓮縣政府表示，活動當晚會場內將設置3個安全檢查點，採目視方式檢查可疑物品，民眾攜帶大型行李、購物車等禁止入場；籲請民眾務必配合現場工作人員指示入場，以利人潮動線順暢，確保活動安全。

為強化跨年活動安全整備，會同警察局共同針對人潮動線及緊急應變進行模擬疏散演練，花蓮警察分局加強會場安全維護，同步強化周邊道路交通疏導與管制措施，並加派警力維持散場時段交通秩序。

今年跨年演唱會邀請李聖傑、Ozone、VERA、魏如昀、阿布絲、柏霖PoLin、張語噥、偏執狂樂團、Haiz海子樂團以及日本樂團Czecho No Republic演出；還將施放長達300秒16吋高空煙火，為跨年夜增添溫暖而震撼的視覺焦點。

花蓮警分局表示，將於114年12月31日晚間6時起至115年1月1日凌晨1時實施階段性交通管制，管制路段包括花蓮市中山路（中華路至海濱街）、重慶路（中山路至自由街）、軒轅路（復興路至中山路）、福町路（中華路至重慶路）、花崗街（五權街至中山路）、博愛街（廣東街至重慶路）、光復街（廣東街至重慶路），管制路段將視即時交通狀況，彈性擴大或縮小管制範圍。

縣府建議遊客多利用大眾運輸工具，可至花蓮火車站前的花蓮轉運站，搭乘市區公車、市民小巴7號線市區夜環線到會場。

花蓮縣政府觀光處表示，除跨年演唱會外，也將於春節明年2月7日至3月8日推出「2026花蓮太平洋燈會」，於花蓮市日出大道展出主題燈飾與夜間光環境，結合節慶氛圍與周邊旅遊行程，邀請民眾慢遊花蓮。（編輯：李淑華）1141230