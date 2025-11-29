花蓮跨年演唱會卡司曝！李聖傑壓軸、Vera接力演出

李聖傑將在花蓮跨年。（花蓮縣政府提供）

情歌天王李聖傑宣布將於12月31日在花蓮市東大門廣場為「2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」擔任壓軸演出，他搶先預告：「在小巨蛋演唱會後第一場的大型活動就獻給花蓮，希望在這一場的花蓮演出，能夠把自己更多的新歌唱給所有的花蓮的朋友聽。」

李聖傑提到與花蓮的美好回憶：「記得上一次到花蓮應該是已經是將近10年前了，是我自己開車的小旅行，當然感受最深的就是自然的美景，那種鬼斧神工、很壯闊的天然地形，是地球給台灣最棒的寶藏就在花蓮，那時候印象很深刻。而我自己最愛的花蓮美食就是扁食。」

廣告 廣告

被問及今年進入尾聲，對於自己的成長？李聖傑表示：「回首2025對自己的成長覺得自己在創作上多一點時間沉澱自己，然後不管在詞的創作或者是曲的創作上、還有一些製作面的學習，在2025 對自己有一個交代，也是一個圓滿2025年。」至於新年的工作目標，他期許：「在2026希望給自己更多的動力，在世界的每一個角落、每一個城市，能夠把自己的音樂跟著團隊帶給大家，希望2026年自己的世界巡迴演唱會可以順利，這是2026自己給自己的一個目標跟期許。」

除了李聖傑外，男團Vera也將現身演出，成員蔡朕為花蓮當地人，推薦粉絲們來家鄉旅行：「我非常推薦花蓮這個城市，可以讓人放鬆心情也有許多地方是大城市看不到的像是很遼闊的海，跟讓人驚嘆的山景，一定要去的就是東大門夜市。」Nelson也大讚：「Chill、熱情、純樸的城市，我最喜歡的是風景很漂亮，用綠意盎然的風景取代高樓大廈，有山也有海。」

花蓮今年歷經許多辛苦的日子，Vera承諾要用精彩表演來化作力量，藍弟說：「花蓮的毅力與韌性，是很值得學習的。振作起來努力生活的樣子跟每一位鏟子超人的背影，都是台灣最美的風景！反而是這份力量影響了我，讓我想要帶給大家振奮人心的表演。」孟維喊話：「今年我們希望把好的能量帶給大家，所以一樣準備很多精彩的演出跟新的編排，讓花蓮感受到我們的用心，一起迎接新一年新的的開始。」

更多中時新聞網報導

保健》急性血癌凶猛 4大症狀不可不慎

18化粧品出包 疑源頭遭攙蘇丹紅

新生兒告急 今年12萬名難達標