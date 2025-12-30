花蓮跨年演唱會明晚登場 會場周邊同步交管、安檢

花蓮太平洋觀光節跨年演唱會明天晚間8時起將在花蓮市東大門廣場熱鬧登場，活動會場也正積極趕工架設舞台。（羅亦晽攝）

花蓮太平洋觀光節跨年演唱會明天晚間8時起將在花蓮市東大門廣場登場，警方將在會場周邊執行交通管制，避免沿線交通受阻。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮跨年活動明天晚間登場，除有李聖傑、日本樂團Czecho No Republic等人接力開唱，還有長達300秒且全國最大的16吋高空煙火，陪伴民眾倒數迎接新的一年，花蓮警方避免活動會場沿線交通因大批人潮堵塞，明天傍晚6時起將在周邊實施階段性交通管制，且因應台北市日前發生隨機攻擊事件，屆時也會較往年多安排170名人力在現場安檢加強安全維護。

花蓮太平洋觀光節跨年演唱會明天晚間8時起將在花蓮市東大門廣場熱鬧登場，表演卡司橫跨多元曲風與世代，包含李聖傑、Ozone、VERA、魏如昀、阿布絲、柏霖PoLin、張語噥，更首度邀請曾為動畫「七龍珠改」與「七龍珠超」獻唱片尾曲的日本樂團Czecho No Republic演出，且倒數時預計施放長達300秒全國最大16吋高空煙火，勢必吸引許多民眾前往迎接新年到來。

花蓮警分局因應活動期間大量人車潮恐造成會場周邊交通堵塞，預計明天下午6時起至1月1日凌晨1時止，在花蓮市中山路（中華路至海濱街）、花蓮市重慶路（中山路至自由街）、花蓮市軒轅路（復興路至中山路）、花蓮市福町路（中華路至重慶路）、花蓮市花崗街（五權街至中山路）、花蓮市博愛街（廣東街至重慶路）、花蓮市光復街（廣東街至重慶路）等路段實施交通管制措施。

另外，花蓮警方因應台北市日前發生隨機攻擊事件，這次特別強化警力部署，結合協勤民力共動用較往年多出170人次，同步在活動會場加強安全維護，屆時將在中山路段兩端及福町夜市出入口設置安檢點，擺放交通錐及連桿管制動線，針對可疑對象、攜帶大型物品或拖拉式行李箱等民眾展開盤查與勸導，並加強宣導請民眾勿攜帶大型物品、拖拉式行李箱進入會場，以維護現場安全與通行順暢。

花蓮警分局呼籲參加跨年活動的民眾配合交通管制與警方指揮，提早規畫行程並多利用大眾運輸工具，一同維護活動秩序與安全，警方也會持續以最高標準、最嚴密的勤務部署，確保所有鄉親在平安、歡樂的氛圍中迎接嶄新的一年。

