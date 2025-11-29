花蓮跨年演唱會重磅卡司公開！天王、男團空降 歌聲傳遞溫暖

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」將於12月31日晚間8點在花蓮市東大門廣場開唱，今年祭出獨家重磅卡司：情歌天王李聖傑將壓軸獻聲、男團Vera也將歡聚花蓮跨年舞台。李聖傑台北小巨蛋演唱會票房秒殺再加場，對於這次跨年內容，他搶先預告：「在小巨蛋演唱會後第一場的大型活動就獻給花蓮，希望在這一場的花蓮演出，能夠把自己更多的新歌唱給所有的花蓮的朋友聽。」

李聖傑擔任花蓮跨年演唱會壓軸。（圖／花蓮縣政府提供）

談起到花蓮旅行的美好感受，李聖傑稱讚：「記得上一次到花蓮應該是已經是將近10年前了，是我自己開車的小旅行，當然感受最深的就是自然的美景，那種鬼斧神工、很壯闊的天然地形，是地球給台灣最棒的寶藏就在花蓮，那時候印象很深刻。而我自己最愛的花蓮美食就是扁食。」

花蓮今年受風災影響非常辛苦，李聖傑屆時也會演唱許多經典歌、用歌聲傳遞溫暖，帶給大家一個難忘的K歌之夜：「我希望用音樂能夠帶給大家更多的力量，幫助一些受風災影響非常辛苦的一些花蓮朋友，希望音樂能夠感動大家、創造一些力量。」

花蓮今年歷經許多辛苦的日子，Vera承諾要用精彩表演來化作力量，藍弟表示：「花蓮的毅力與韌性，是很值得學習的！振作起來努力生活的樣子跟每一位鏟子超人的背影，都是台灣最美的風景！反而是這份力量影響了我，讓我想要帶給大家振奮人心的表演。」孟維喊話：「今年我們希望把好的能量帶給大家，所以一樣準備很多精彩的演出跟新的編排，讓花蓮感受到我們的用心，一起迎接新一年新的的開始。」

VERA擔任花蓮跨年演唱會表演嘉賓。（圖／花蓮縣政府提供）

