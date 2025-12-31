花蓮跨年／李聖傑情歌連發！〈手放開〉全場大合唱 粉絲狂讚：行走的CD

記者王培驊／綜合報導

「2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」31日晚間在花蓮市東大門廣場登場，集結10組國內外卡司輪番演出，其中「情歌王子」李聖傑登台時，現場氣氛明顯升溫，也成為不少觀眾心中最療癒的一段，透過溫暖的音樂，陪伴花蓮在經歷風災後，迎向全新的2026年。

李聖傑走下台親民和粉絲互動。

李聖傑一口氣帶來〈複製貼上〉、〈最近〉、〈手放開〉、〈我們相愛吧〉等多首經典情歌，熟悉旋律一響起，台下立刻出現大合唱，不少歌迷直呼「回憶全都回來了」。他穩定的嗓音被形容為「行走的CD」，即使是在戶外跨年舞台，依舊展現紮實唱功，也讓現場氣氛從倒數前一路堆疊情緒。

李聖傑登上花蓮跨年演唱會，經典歌曲連發，全場跟著大合唱。

演出過程中，李聖傑更走下舞台，親自與台下觀眾握手互動，拉近與歌迷距離，展現親民一面。相關片段曝光後，網路好評不斷，網友紛紛留言「果然是情歌王子」、「真的太好聽了」、「今年跨年圓滿了」。在熱鬧卡司與300秒高空煙火倒數前，李聖傑用一首首陪伴無數人成長的情歌，替花蓮的跨年夜留下溫柔又深刻的記憶。

