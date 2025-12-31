花蓮跨年／Ozone新年第一唱！宣布「最後合體時間」 急喊：不是要解散

記者王培驊／綜合報導

Ozone在花蓮迎接新年後第一唱。

「2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」31日晚間在花蓮市東大門廣場登場，倒數結束後，由男團 Ozone接棒成為迎接2026年的「第一組演出歌手」。在300秒璀璨煙火劃破夜空後，Ozone以滿滿能量登台，象徵新年的全新開始，也讓現場氣氛再度被推向高潮。

Ozone一連帶來〈World Top 2025 Remix〉、〈沒去過的地方〉、〈Purple Days〉、〈浪漫主義〉、〈火花〉等歌曲，唱跳實力全開，現場與線上直播觀眾同步嗨翻。成員們在台上分享心情，直言「2026對我們來說是全新的開始」，並透露1月將舉辦簽唱會，同時也特別澄清「這是六人今年最後一次全員合體活動，但不是解散」，只是各自去完成應盡的義務，將先後入伍當兵，呼籲粉絲不要誤會，現場立刻響起歡呼聲。

談到跨年後馬上站上舞台，Ozone笑說還沒反應過來就已經來到新的一年，也希望用〈浪漫主義〉祝福大家「一跨年就立刻浪漫」。演出片段曝光後，社群平台湧入大量留言，不少粉絲狂刷「Ozone」文字應援，直呼「好帥」、「新年第一組就是他們太幸福」，替花蓮的跨年夜留下熱血又充滿希望的畫面。

