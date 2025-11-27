花蓮路口左轉轎車猛撞直行機車 騎士倒地送醫被抓包「無照上路」

轉彎車猛撞直行機車騎士飛摔倒地竟被查出無照上路。（圖 ／翻攝畫面）

花蓮市中山路一段26日傍晚發生一起驚險的汽機車碰撞事故，1輛準備左轉的轎車與對向直行機車在達固湖灣大路口激烈撞擊，巨大的聲響讓附近店家與路人都嚇了一跳，現場車殼零件四散一地，畫面相當驚悚，機車騎士遭震飛倒地，身上留下多處擦挫傷，警消緊急將他送往醫院救治，幸好經醫療處置後已無生命危險。

警方表示，事發時汽車駕駛準備左轉進入達固湖灣大路，依規定需禮讓直行車先行，但卻與對向直行而來的機車直接撞上。撞擊力道之大，使機車當場毀損變形，機車騎士仆倒在地動彈不得，現場一片狼藉。

警員接獲報案後立即到場疏導交通、進行初步調查，並對雙方駕駛進行酒精濃度檢測，檢測結果皆為 0，酒駕因素排除。然而在進一步確認身分時，卻意外發現一項重大問題機車騎士竟無照駕駛，警方指出，騎士並未持有合格駕照，已涉嫌違規，後續將依法開罰。

警方指出，雖初步判斷可能是左轉車未禮讓直行車，但實際肇事原因仍須依照道路監視器畫面、雙方說法以及現場跡證進一步比對，待鑑定後才能確定肇事責任。

